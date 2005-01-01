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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты. Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля. Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам: Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“ Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул БИК 040173604 К/с 30101810200000000604 ИНН 2248004477 КПП 224801001 Р/с 40703810302524100080 После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
Цель Соглашения — взаимодействие при решении приоритетных задач социально-экономического развития Алтайского края, укрепление его экономического и промышленного потенциала, обеспечение организаций и населения широким спектром высококачественных банковских услуг. В рамках Соглашения стороны намерены развивать сотрудничество по ряду направлений, в том числе: реализация и развитие программ кредитован...
2 Февраля.
По предварительным данным в 2016 году в Алтайском крае суммарный коэффициент рождаемости (единиц деторождения на 1 женщину в репродуктивном возрасте) составил 1,785, что значительно превышает уровень 2005 года (1,298). Также показатель больше, чем целевое значение, обозначенное в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографическ...
2 Февраля.
В этом году газета «Алтайская правда» традиционные лыжные эстафеты посвящает своему столетию. 11 февраля на лыжной базе «Стройгаз» (г. Барнаул, ул. Широкая просека, 15) пройдут 73-е по счету лыжные эстафеты на призы газеты «Алтайская правда». Парад открытия начнется в 10:30. В 10:40 стартуют коллективы 1- 4 групп (спортклубы вузов, КФК промышленных предприятий и учреждений, средних спец...
31 Января.
На обеспечение безопасности алтайских железнодорожных переездов в 2016 году потратили более 4 миллионов рублей На содержание и ремонт железнодорожных переездов, расположенных в границах Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, в 2016 году направили более 4,1 миллиона рублей. На эти средства выполнили капитальный ремонт переездов на перегонах Шпагино — Укладочн...
31 Января.
Вниманию водителей! Не игнорируйте запрещающие сигналы на железнодорожных переездах Чтобы остановить поезд нужно время, чтобы остановить жизнь — одно мгновенье. Сегодня этот слоган компании «Российские железные дороги» известен практически всем автомобилистам нашей страны. Однако немногие из нас задумываются о смысле этих слов и в дальнейшем продолжают невнимательно относиться к соблюдению правил ...
31 Января.
В декабре 2016 года в Алтайском крае сохранилась положительная динамика ввода жилья — 130 тысяч квадратных метров, что на 8% больше, чем в декабре 2015 года. Предварительные данные приводит Алтайкрайстат. Всего в 2016 году построено около 12 тысяч новых квартир общей площадью 745,7 тысячи квадратных метров, что превышает среднегодовой ввод докризисного периода (2011–2013 г...
31 Января.
Как реализовать меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услугв электронной форме Согласно требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации граждане обязаны своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (ЖКУ). При этом, слово «своевременно» является ключевым, так как за нарушение сроков оплаты может последовать санкция – штраф или отключен...
31 Января.
Предварительные данные приводит Алтайкрайстат. В IV квартале 2016 года по сравнению с III кварталом 2016 года среднедушевые денежные доходы жителей региона увеличились на 25,6%, в том числе в декабре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу — в 1,6 раза. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции) в IV квартале 201...
27 Января.
Такое послабление предусмотрено для организаций и индивидуальных предпринимателей в населенных пунктах, находящихся в труднодоступной и отдаленной местности. Перечень населенных пунктов утвержден Постановлением Администрации Алтайского края от 23 декабря 2016 года №432. В перечень вошли отдельные села и поселки г. Славгорода и следующих районов: Алейский, Алтайский, Баевский, Б...
27 Января.
В соответствии с достигнутыми договоренностями с операторами мобильной связи: МТС, Билайн и Мегафон стали действовать единые номера для вызова экстренных служб. Достаточно набрать номер 010, чтобы дозвониться в пожарную часть, 020 – в отделение полиции, 030 – в службу скорой помощи, 040 – в аварийную газовую службу. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112 или 32–4–82. Кстати, звонок бесплатный, дозвониться вы можете даже в том случае, если у вас на счету нет средств.