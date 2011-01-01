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Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
В середине января в Благовещенке состоялись отборочные соревнования по хоккею на XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. В них приняли участие четыре района: Ключевский, Благовещенский, Табунский, Волчихинский. В первом матче с Благовещенкой, ключевцы обыграли хозяев со счетом 5:3. Во втором матче, в упорной борьбе, наши хоккеисты сыграли вничью с Волчихой со счетом...
20 Января.
В декабре в райцентре приступило к работе новое учреждение – муниципальное унитарное предприятие «Проектирование и благоустройство». Учредителем данной организации является администрация Ключевского сельсовета. Выполнять МУП будет все функции, которые ранее были возложены на бригаду по благоустройству при сельсовете. Еще одним направлением деятельности МУПа станет оказание расширенного спектра платных ...
20 Января.
11 января в филиале КГБ УСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» Родинского района в селе Ключи состоялось мероприятие, посвященное празднику Рождества Христова для семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Инициатором выступил отец Ярослав. Встреча проходила в комнате досуга, где царила добрая и теплая обстановка. Все располагало к душевной беседе. В виде небольшого вступле...
20 Января.
18 января губернатор Александр Карлин провел первое заседание Правительства Алтайского края. На заседании был представлен состав Правительства Алтайского края, а также рассмотрен проект плана работы и приоритетные задачи деятельности Правительства региона на 2017 год. С основным докладом выступил заместитель Председателя Правительства края Виталий Владимирович Снесарь. Как известно, в состав Правительства вошла ...
20 Января.
За 11 месяцев 2016 года число въехавших из-за пределов России в Алтайский край на 1185 человек превысило число выехавших. Позитивная динамика сложилась и по межрегиональной миграции, сообщает Алтайкрайстат. За 11 месяцев 2016 года в край из других регионов России на постоянное место жительства переехали около 21 тыс. человек, что на 2,1% больше, чем за&n...
19 Января.
Алтайкрайстат опубликовал итоги мониторинга заработной платы за январь-ноябрь 2016 года. За этот период наибольшие темпы роста зарплаты зафиксированы в организациях сельского хозяйства (108,6%), добычи полезных ископаемых (108,1%), обрабатывающих производств (107,7%). Рост заработной платы в производстве резиновых и пластмассовых изделий составил 118,7%, производстве машин и оборудования — 113,4%, пр...
19 Января.
Охотничий билет: как избежать штрафа за нарушение правил охоты По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края на сегодняшний день в регионе зарегистрировано свыше 60 тыс. охотников. Желающим впервые отправиться на охоту необходимо знать, что добыча охотресурсов возможна только при наличии действующего охотничьего билета единого федерального образца. Охот...
19 Января.
За январь-ноябрь 2016 года в Алтайском крае сложился положительный сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций региона — 24 млрд. рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат. 472 организации из числа крупных и средних завершили 11 месяцев 2016 года с прибылью общим размером 31,9 млрд. рублей. Значительный прирост прибыли характерен для ...
19 Января.
Алтайский край занял 27 позицию в рейтинге инновационных регионов России 2016 года, который был представлен на VIII Гайдаровском форуме «Россия и мир: выбор приоритетов» (12–14 января). Об этом сообщает Министерство экономического развития региона. В рамках форума состоялось общее собрание членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов Росси...
19 Января.
В соответствии с достигнутыми договоренностями с операторами мобильной связи: МТС, Билайн и Мегафон стали действовать единые номера для вызова экстренных служб. Достаточно набрать номер 010, чтобы дозвониться в пожарную часть, 020 – в отделение полиции, 030 – в службу скорой помощи, 040 – в аварийную газовую службу. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112 или 32–4–82. Кстати, звонок бесплатный, дозвониться вы можете даже в том случае, если у вас на счету нет средств.