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ПОДПИСКА Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.

Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.

Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:

Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“

Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул

БИК 040173604

К/с 30101810200000000604

ИНН 2248004477

КПП 224801001

Р/с 40703810302524100080

После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые Специальный проект редакции в области молодежной политики района

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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский» Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …

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Кстати говоря... История не знает ни одного случая, когда упавший на землю метеорит стал бы причиной смерти человека. В начале 90-х годов прошлого века один человек был ранен метеоритом, когда проезжал по автостраде в Германии. А еще известно, что примерно в этот же период времени упавший метеорит убил собаку. Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ