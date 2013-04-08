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В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Постановлением администрации Алтайского края «О памятниках природы краевого значения на территории Алтайского края» от 13.04.98 г. в Ключевском районе были объявлены памятниками природы регионального значения озера Шукыртуз, Бульдюк, Петуховское, Куричье и урочище Касалгач

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Новости


Внимание: незаконный перегон скота

По информации Россельхознадзора, участились случаи нелегального перемещения гоном скота в приграничные регионы Российской Федерации.
При этом скот перегоняется без необходимых ветеринарных сопроводительных документов в крестьянско-фермерские хозяйства, на откормочные площадки и молочные фермы, где смешивается с местным стадом и в последующем выдаётся за местный скот. Это значительн...
12 Января.

Не уверен – не обгоняй!

За 2016 год на территории Алтайского края было зарегистрировано более 3000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 257 человек и более 4000 получили травмы различной степени тяжести.
Статистика свидетельствует, что наибольшее количество ДТП происходит по причине несоблюдения водителями транспортных средств Правил дорожного движения, в том числе связанных с выездом на полосу,...
12 Января.

Ротация во власти
29 декабря состоялась внеочередная сессия Ключевского районного Собрания депутатов, на повестку дня которой был вынесен вопрос о досрочном сложении полномочий главы администрации района Н.А. Капура в связи с ее назначением на новую должность – заместителя Председателя Правительства Алтайского края. Решением депутатского корпуса исполняющим обязанности главы администрации района был утвержден Денис Александрович Лесно...
11 Января.


Бюджет принят в двух чтениях

В конце 2016 года состоялись две сессии районного Собрания депутатов, которые прошли друг за другом с разницей в один день
В повестке дня 41-ой сессии, состоявшейся 21 декабря, несмотря на то, что основным было принятие бюджета района на 2017 год в первом чтении, значилось еще несколько немаловажных вопросов. В их числе – внесение изменений в Положение «О выплате...
5 Января.

Подарили радость

В конце декабря состоялась праздничная елка в филиале комплексного Центра социального обслуживания населения Родинского района в с. Ключи для детей инвалидов и детей из неблагополучных семей
Работники территориального Центра подготовили замечательный праздник «Новогодняя сказка». Все ребятишки помогали делать елочные игрушки и гирлянды для украшения зала, и сами с большим удовольствием у...
5 Января.

Обращайтесь к авдвокату
В соответствии с соглашением между Администрацией нашего региона и Адвокатской палатой Алтайского края определен список адвокатов, которые будут участвовать в 2017 году в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи. Житель края, имеющий право на получение бесплатной помощи в соответствии с законом Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юридической помо...
30 Декабря 2016.

За заслуги в труде
В соответствии с указом губернатора Алтайского края А.Б. Карлина №169 от 22 декабря 2016 года за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм медалью «За заслуги в труде» награждены Любовь Александровна Зюзина, заместитель главы администрации Ключевского района по социальным вопросам, и Екатерина Петровна Руденко, председатель комитета по культуре и молодежной политике администрации Ключевского района. Поздравляем!
30 Декабря 2016.

Не оставляйте детей без присмотра!
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что зимой увеличивается количество пожаров, в связи с неправильной эксплуатацией печного отопления и обогревателей. В результате отравления углекислым газом ежегодно в Алтайском крае гибнут несовершеннолетние.
Для недопущения пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности:
– не разжигайте дрова в печи и камине бензино...
30 Декабря 2016.

Барнаул вошел в рейтинг лучших городов России
Барнаул вошел в рейтинг лучших городов России по качеству жизни в 2016 году.
Исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ. В Барнауле 78% опрошенных респондентов полностью или в основном довольны жизнью. 87% горожан считают свой город удобным для жизни. В итоговом рейтинге индекса качества жизни Барнаул оказался практически посредине. Горожане в основном довольны...
29 Декабря 2016.

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Номера для экстренного вызова

В соответствии с достигнутыми договоренностями с операторами мобильной связи: МТС, Билайн и Мегафон стали действовать единые номера для вызова экстренных служб.
Достаточно набрать номер 010, чтобы дозвониться в пожарную часть, 020 – в отделение полиции, 030 – в службу скорой помощи, 040 – в аварийную газовую службу. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112 или 32–4–82. Кстати, звонок бесплатный, дозвониться вы можете даже в том случае, если у вас на счету нет средств.

САДОВОДАМ на заметку

Страничка для садоводов и огородников
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ВЕСТНИК Ключевского отдела Управления РОСРЕЕСТРА по Алтайскому краю


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