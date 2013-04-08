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Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
По информации Россельхознадзора, участились случаи нелегального перемещения гоном скота в приграничные регионы Российской Федерации. При этом скот перегоняется без необходимых ветеринарных сопроводительных документов в крестьянско-фермерские хозяйства, на откормочные площадки и молочные фермы, где смешивается с местным стадом и в последующем выдаётся за местный скот. Это значительн...
12 Января.
За 2016 год на территории Алтайского края было зарегистрировано более 3000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 257 человек и более 4000 получили травмы различной степени тяжести. Статистика свидетельствует, что наибольшее количество ДТП происходит по причине несоблюдения водителями транспортных средств Правил дорожного движения, в том числе связанных с выездом на полосу,...
12 Января.
29 декабря состоялась внеочередная сессия Ключевского районного Собрания депутатов, на повестку дня которой был вынесен вопрос о досрочном сложении полномочий главы администрации района Н.А. Капура в связи с ее назначением на новую должность – заместителя Председателя Правительства Алтайского края. Решением депутатского корпуса исполняющим обязанности главы администрации района был утвержден Денис Александрович Лесно...
11 Января.
В конце 2016 года состоялись две сессии районного Собрания депутатов, которые прошли друг за другом с разницей в один день В повестке дня 41-ой сессии, состоявшейся 21 декабря, несмотря на то, что основным было принятие бюджета района на 2017 год в первом чтении, значилось еще несколько немаловажных вопросов. В их числе – внесение изменений в Положение «О выплате...
5 Января.
В конце декабря состоялась праздничная елка в филиале комплексного Центра социального обслуживания населения Родинского района в с. Ключи для детей инвалидов и детей из неблагополучных семей Работники территориального Центра подготовили замечательный праздник «Новогодняя сказка». Все ребятишки помогали делать елочные игрушки и гирлянды для украшения зала, и сами с большим удовольствием у...
5 Января.
В соответствии с соглашением между Администрацией нашего региона и Адвокатской палатой Алтайского края определен список адвокатов, которые будут участвовать в 2017 году в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи. Житель края, имеющий право на получение бесплатной помощи в соответствии с законом Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юридической помо...
30 Декабря 2016.
В соответствии с указом губернатора Алтайского края А.Б. Карлина №169 от 22 декабря 2016 года за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм медалью «За заслуги в труде» награждены Любовь Александровна Зюзина, заместитель главы администрации Ключевского района по социальным вопросам, и Екатерина Петровна Руденко, председатель комитета по культуре и молодежной политике администрации Ключевского района. Поздравляем!
30 Декабря 2016.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что зимой увеличивается количество пожаров, в связи с неправильной эксплуатацией печного отопления и обогревателей. В результате отравления углекислым газом ежегодно в Алтайском крае гибнут несовершеннолетние. Для недопущения пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности: – не разжигайте дрова в печи и камине бензино...
30 Декабря 2016.
Барнаул вошел в рейтинг лучших городов России по качеству жизни в 2016 году. Исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ. В Барнауле 78% опрошенных респондентов полностью или в основном довольны жизнью. 87% горожан считают свой город удобным для жизни. В итоговом рейтинге индекса качества жизни Барнаул оказался практически посредине. Горожане в основном довольны...
29 Декабря 2016.
В соответствии с достигнутыми договоренностями с операторами мобильной связи: МТС, Билайн и Мегафон стали действовать единые номера для вызова экстренных служб. Достаточно набрать номер 010, чтобы дозвониться в пожарную часть, 020 – в отделение полиции, 030 – в службу скорой помощи, 040 – в аварийную газовую службу. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112 или 32–4–82. Кстати, звонок бесплатный, дозвониться вы можете даже в том случае, если у вас на счету нет средств.