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Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
Предварительные данные приводит Алтайкрайстат. В IV квартале 2016 года по сравнению с III кварталом 2016 года среднедушевые денежные доходы жителей региона увеличились на 25,6%, в том числе в декабре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу — в 1,6 раза. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции) в IV квартале 201...
27 Января.
Такое послабление предусмотрено для организаций и индивидуальных предпринимателей в населенных пунктах, находящихся в труднодоступной и отдаленной местности. Перечень населенных пунктов утвержден Постановлением Администрации Алтайского края от 23 декабря 2016 года №432. В перечень вошли отдельные села и поселки г. Славгорода и следующих районов: Алейский, Алтайский, Баевский, Б...
27 Января.
В Алтайском крае за 2016 год индекс промышленного производства составил 101,4%при среднем значении по России – 101,1%. Такие данные приводит Росстат. Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями превысил 306 млрд.руб. Всфере обрабатывающих производств рост выпуска промышленной продукции в краеза 2016 годувеличился на 1,7% (по России – на 0,1%). По итогам 2016 ...
27 Января.
Такие предварительные данные приводит Алтайкрайстат. За 2016 год объем выпуска сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае увеличился в сопоставимых ценах на 12,4% и составил 163 млрд. рублей. Опережающими темпами росло производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 131,5%. Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло на 19,7...
25 Января.
Информационные технологии прочно вошли в каждую сферу жизнедеятельности. Жилищно-коммунальное хозяйство также не стало исключением. В настоящее время граждане активно используют современные технологии для оплаты коммунальных услуг через Интернет. Как правило, такие сервисы ограничиваются внесением показаний по приборам учета, электронными платежами и распечаткой квитанций. На первый вз...
25 Января.
В 2016 году индекс производства по виду деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» составил 125,3%, что на 8 процентных пунктов выше, чем в январе-ноябре 2015 года. Сводный индекс промышленного производства за 2016 год составил 101,4%, тогда как по итогам 2015 года — 100,1%. Предварительные данные опубликовал Алтайкрайстат. В обрабатывающ...
24 Января.
Соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации о сохранении статуса наукограда Российской Федерации за Бийском (Алтайский край) до 2032 года подписано 19 января 2017 года. Сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания в Правительстве Алтайского края Губернатор Александр Карлин поручил подготовить к подписанию Соглашение между Министерством образования и науки Российс...
24 Января.
С января этого года в интернете доступен информационный портал «Алтайские продукты». Он должен стать первой и единственной площадкой, где представлен весь комплекс производимых в регионе натуральных, качественных, безопасных, функциональных и специализированных продуктов питания. Создание и функционирование сайта — один из элементов информационной кампании по поддержанию и продвижению региональ... 24 Января.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю напоминает руководителям некоммерческих организаций о необходимости предоставления отчетов о деятельности за 2016 год до 15 апреля, и рекомендует размещать их на Информационном Портале Минюста России http://unro.minjust.ru. Подробная инструкция по размещению отчетов на указанном Портале находится в разделе «Деятельно...
24 Января.
В соответствии с достигнутыми договоренностями с операторами мобильной связи: МТС, Билайн и Мегафон стали действовать единые номера для вызова экстренных служб. Достаточно набрать номер 010, чтобы дозвониться в пожарную часть, 020 – в отделение полиции, 030 – в службу скорой помощи, 040 – в аварийную газовую службу. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112 или 32–4–82. Кстати, звонок бесплатный, дозвониться вы можете даже в том случае, если у вас на счету нет средств.