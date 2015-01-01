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Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
Такие предварительные данные приводит Алтайкрайстат. За 2016 год объем выпуска сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае увеличился в сопоставимых ценах на 12,4% и составил 163 млрд. рублей. Опережающими темпами росло производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 131,5%. Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло на 19,7...
25 Января.
Информационные технологии прочно вошли в каждую сферу жизнедеятельности. Жилищно-коммунальное хозяйство также не стало исключением. В настоящее время граждане активно используют современные технологии для оплаты коммунальных услуг через Интернет. Как правило, такие сервисы ограничиваются внесением показаний по приборам учета, электронными платежами и распечаткой квитанций. На первый вз...
25 Января.
В 2016 году индекс производства по виду деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» составил 125,3%, что на 8 процентных пунктов выше, чем в январе-ноябре 2015 года. Сводный индекс промышленного производства за 2016 год составил 101,4%, тогда как по итогам 2015 года — 100,1%. Предварительные данные опубликовал Алтайкрайстат. В обрабатывающ...
24 Января.
Соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации о сохранении статуса наукограда Российской Федерации за Бийском (Алтайский край) до 2032 года подписано 19 января 2017 года. Сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания в Правительстве Алтайского края Губернатор Александр Карлин поручил подготовить к подписанию Соглашение между Министерством образования и науки Российс...
24 Января.
С января этого года в интернете доступен информационный портал «Алтайские продукты». Он должен стать первой и единственной площадкой, где представлен весь комплекс производимых в регионе натуральных, качественных, безопасных, функциональных и специализированных продуктов питания. Создание и функционирование сайта — один из элементов информационной кампании по поддержанию и продвижению региональ... 24 Января.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю напоминает руководителям некоммерческих организаций о необходимости предоставления отчетов о деятельности за 2016 год до 15 апреля, и рекомендует размещать их на Информационном Портале Минюста России http://unro.minjust.ru. Подробная инструкция по размещению отчетов на указанном Портале находится в разделе «Деятельно...
24 Января.
В середине января в Благовещенке состоялись отборочные соревнования по хоккею на XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. В них приняли участие четыре района: Ключевский, Благовещенский, Табунский, Волчихинский. В первом матче с Благовещенкой, ключевцы обыграли хозяев со счетом 5:3. Во втором матче, в упорной борьбе, наши хоккеисты сыграли вничью с Волчихой со счетом...
20 Января.
В декабре в райцентре приступило к работе новое учреждение – муниципальное унитарное предприятие «Проектирование и благоустройство». Учредителем данной организации является администрация Ключевского сельсовета. Выполнять МУП будет все функции, которые ранее были возложены на бригаду по благоустройству при сельсовете. Еще одним направлением деятельности МУПа станет оказание расширенного спектра платных ...
20 Января.
11 января в филиале КГБ УСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» Родинского района в селе Ключи состоялось мероприятие, посвященное празднику Рождества Христова для семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Инициатором выступил отец Ярослав. Встреча проходила в комнате досуга, где царила добрая и теплая обстановка. Все располагало к душевной беседе. В виде небольшого вступле...
20 Января.
В соответствии с достигнутыми договоренностями с операторами мобильной связи: МТС, Билайн и Мегафон стали действовать единые номера для вызова экстренных служб. Достаточно набрать номер 010, чтобы дозвониться в пожарную часть, 020 – в отделение полиции, 030 – в службу скорой помощи, 040 – в аварийную газовую службу. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112 или 32–4–82. Кстати, звонок бесплатный, дозвониться вы можете даже в том случае, если у вас на счету нет средств.