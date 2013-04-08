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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты. Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля. Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам: Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“ Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул БИК 040173604 К/с 30101810200000000604 ИНН 2248004477 КПП 224801001 Р/с 40703810302524100080 После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
В соответствии с соглашением между Администрацией нашего региона и Адвокатской палатой Алтайского края определен список адвокатов, которые будут участвовать в 2017 году в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи. Житель края, имеющий право на получение бесплатной помощи в соответствии с законом Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юридической помо...
30 Декабря 2016.
В соответствии с указом губернатора Алтайского края А.Б. Карлина №169 от 22 декабря 2016 года за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм медалью «За заслуги в труде» награждены Любовь Александровна Зюзина, заместитель главы администрации Ключевского района по социальным вопросам, и Екатерина Петровна Руденко, председатель комитета по культуре и молодежной политике администрации Ключевского района. Поздравляем!
30 Декабря 2016.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что зимой увеличивается количество пожаров, в связи с неправильной эксплуатацией печного отопления и обогревателей. В результате отравления углекислым газом ежегодно в Алтайском крае гибнут несовершеннолетние. Для недопущения пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности: – не разжигайте дрова в печи и камине бензино...
30 Декабря 2016.
Барнаул вошел в рейтинг лучших городов России по качеству жизни в 2016 году. Исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ. В Барнауле 78% опрошенных респондентов полностью или в основном довольны жизнью. 87% горожан считают свой город удобным для жизни. В итоговом рейтинге индекса качества жизни Барнаул оказался практически посредине. Горожане в основном довольны...
29 Декабря 2016.
Алтайкрайстат опубликовал итоги развития сельского хозяйства в Алтайском крае за 2011–2015 годы. За период 2011–2015 годы производство продукции сельского хозяйства возросло на 5,8%. Наибольшее увеличение производства продукции сельского хозяйства за последние 5 лет показали крестьянские (фермерские) хозяйства края (в 1,3 раза).В 2015 году их доля в структуре продукции сельского хозяй...
29 Декабря 2016.
Такие данные приводит Алтайкрайстат. В ноябре 2016 года в Алтайском крае родилось около 2,5 тыс. детей, это на 130 детей больше, чем в ноябре 2015 года. За 11 месяцев 2016 года в регионе число родившихся детей превысило 26,6 тыс., коэффициент рождаемости составил 12,3. Смертность населения сократилась в крае на 618 человек, или на 2% к аналогичн...
29 Декабря 2016.
Принят закон Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края „О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов“. Законом установлен перечень муниципальных районов и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов...
29 Декабря 2016.
Губернатор Алтайского края подписал Указ от 23.12.2016 №170 «О сформировании Правительства Алтайского края». Общая численность Правительства Алтайского края — 17 человек. Губернатор Алтайского края одновременно является по должности Председателем Правительства Алтайского края, данная норма закреплена указом Губернатора Алтайского края от 12.12.2016 № 159 «О составе Правительства Алтайского края». Распоря...
29 Декабря 2016.
Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания утвердили бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в окончательной редакции.
Доходы краевого бюджета на 2017 год утверждены в объеме 78 млрд. 163 млн. рублей, или 115 процентов к первоначальному плану краевого бюджета на 2016 год. В том числе налоговые и неналоговые доходы ...
29 Декабря 2016.
В соответствии с достигнутыми договоренностями с операторами мобильной связи: МТС, Билайн и Мегафон стали действовать единые номера для вызова экстренных служб. Достаточно набрать номер 010, чтобы дозвониться в пожарную часть, 020 – в отделение полиции, 030 – в службу скорой помощи, 040 – в аварийную газовую службу. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112 или 32–4–82. Кстати, звонок бесплатный, дозвониться вы можете даже в том случае, если у вас на счету нет средств.