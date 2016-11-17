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На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 28.11.2016: Кампания «Щедрый вторник» стартует в России 23.11.2016: Лучшая народная дружина 21.11.2016: Наркотикам – нет 21.11.2016: Главный полицейский края на связи 21.11.2016: «Горячее сердце» 17.11.2016: 18 ноября - День правовой помощи детям


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
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Р/с 40703810302524100080
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Постановлением администрации Алтайского края «О памятниках природы краевого значения на территории Алтайского края» от 13.04.98 г. в Ключевском районе были объявлены памятниками природы регионального значения озера Шукыртуз, Бульдюк, Петуховское, Куричье и урочище Касалгач

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Штормовое предупреждение


В Алтайском крае на ближайшие дни вновь объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра и метели.

По данным синоптиков порывы ветра могут достигать 27 м/с. Крепких морозов не ожидается, но из-за обильных осадков возможны снежные заносы, в северных и восточных районах края прогнозируют сильный снегопад.

По данным прогноза ЧС, непогода может спровоцировать рост числа ДТП, особенно на трассе Р-256 в Зональном и Первомайском районах, А-322 в Топчихинском и Калманском районах, на дорогах в Бурлинском, Залесовском, Павловском, Ельцовском районах.

Из-за сильного ветра возможны аварии на трансформаторных подстанциях. В зоне риска Ключевской, Мамонтовский, Каменский, Благовещенский и Волчихинский районы.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды спасатели МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.

Что нужно сделать перед выездом:

обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный бак;

проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для «прикуривания», аптечки;

непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;

проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;

перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и время возвращения.

Вынужденно остановившись на дороге, если того требует ситуация, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!

29 Ноября.

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