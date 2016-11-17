Штормовое предупреждение

По данным синоптиков порывы ветра могут достигать 27 м/с. Крепких морозов не ожидается, но из-за обильных осадков возможны снежные заносы, в северных и восточных районах края прогнозируют сильный снегопад.

По данным прогноза ЧС, непогода может спровоцировать рост числа ДТП, особенно на трассе Р-256 в Зональном и Первомайском районах, А-322 в Топчихинском и Калманском районах, на дорогах в Бурлинском, Залесовском, Павловском, Ельцовском районах.

Из-за сильного ветра возможны аварии на трансформаторных подстанциях. В зоне риска Ключевской, Мамонтовский, Каменский, Благовещенский и Волчихинский районы.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды спасатели МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.

Что нужно сделать перед выездом:

обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный бак;

проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для «прикуривания», аптечки;

непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;

проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;

перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и время возвращения.

Вынужденно остановившись на дороге, если того требует ситуация, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!

29 Ноября.