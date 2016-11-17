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В Алтайском крае на ближайшие дни вновь объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра и метели.
По данным синоптиков порывы ветра могут достигать 27 м/с. Крепких морозов не ожидается, но из-за обильных осадков возможны снежные заносы, в северных и восточных районах края прогнозируют сильный снегопад.
По данным прогноза ЧС, непогода может спровоцировать рост числа ДТП, особенно на трассе Р-256 в Зональном и Первомайском районах, А-322 в Топчихинском и Калманском районах, на дорогах в Бурлинском, Залесовском, Павловском, Ельцовском районах.
Из-за сильного ветра возможны аварии на трансформаторных подстанциях. В зоне риска Ключевской, Мамонтовский, Каменский, Благовещенский и Волчихинский районы.
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды спасатели МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.
Что нужно сделать перед выездом:
обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный бак;
проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для «прикуривания», аптечки;
непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;
проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;
перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и время возвращения.
Вынужденно остановившись на дороге, если того требует ситуация, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.
При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.
Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!
29 Ноября.