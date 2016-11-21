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Урожай-2016: Валовой сбор зерна в Алтайском крае превысил 5,2 миллиона тонн

В 2016 году валовой сбор зерна в Алтайском крае превысил 5,2 миллиона тонн. Это четвертое место среди регионов России.

По итогам сельскохозяйственного сезона самый большой валовой сбор зерна зафиксировали в Родинском районе. Местные аграрии намолотили почти 204 тысячи тонн. 176 тысяч тонн зерна получили хозяйства Целинного района, 172 тысяч тонн — шипуновские сельхозтоваропроизводители. Четвертый результат у аграриев Алейского района с намолотом в 164 тысячи тонн зерна. Пятое место по итогам уборочной страды занял Топчихинский район со сбором зерна в 162 тысячи тонн.

В десятке районов с самым высоким намолотом — Кытмановский, Мамонтовский, Ребрихинский, Каменский, Романовский районы. Всего более чем по 100 тысяч тонн зерна в Алтайском крае в этом году намолотили аграрии 19 районов, сообщает Главное управление сельского хозяйства Алтайского края.

По материалам официального сайта Алтайского края

30 Ноября.


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