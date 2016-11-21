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Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
Урожай-2016: Валовой сбор зерна в Алтайском крае превысил 5,2 миллиона тонн
В 2016 году валовой сбор зерна в Алтайском крае превысил 5,2 миллиона тонн. Это четвертое место среди регионов России.
По итогам сельскохозяйственного сезона самый большой валовой сбор зерна зафиксировали в Родинском районе. Местные аграрии намолотили почти 204 тысячи тонн. 176 тысяч тонн зерна получили хозяйства Целинного района, 172 тысяч тонн — шипуновские сельхозтоваропроизводители. Четвертый результат у аграриев Алейского района с намолотом в 164 тысячи тонн зерна. Пятое место по итогам уборочной страды занял Топчихинский район со сбором зерна в 162 тысячи тонн.
В десятке районов с самым высоким намолотом — Кытмановский, Мамонтовский, Ребрихинский, Каменский, Романовский районы. Всего более чем по 100 тысяч тонн зерна в Алтайском крае в этом году намолотили аграрии 19 районов, сообщает Главное управление сельского хозяйства Алтайского края.