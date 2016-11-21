Стартовала Всероссийская декада подписки

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 30.11.2016: Урожай-2016: Валовой сбор зерна в Алтайском крае превысил 5,2 миллиона тонн 29.11.2016: Штормовое предупреждение 28.11.2016: Кампания «Щедрый вторник» стартует в России 23.11.2016: Лучшая народная дружина 21.11.2016: Наркотикам – нет 21.11.2016: Главный полицейский края на связи


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... Ученые Санкт-Петербурга, исследуя осколки метеоритов, найденные возле сел Марковка и Зеленая Поляна Ключевского района, пришли к выводу, что один из осколков по своему составу совершенно не похож на остальные, а значит является фрагментом другого метеорита, упавшего в этом районе. Этому метеориту было дано название – «Марковка-2». Остается загадкой, почему участок земли возле этих сел так часто притягивает метеориты?

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

Стартовала Всероссийская декада подписки
В период проведения основной подписной кампании на первое полугодие 2017 года с 1 декабря по 11 декабря 2016 года организована Всероссийская декада подписки.

При этом, по информации Управления Федеральной почтовой службы Алтайского края – филиала ФГУП «Почта России», в обозначенный период подписчикам будет предоставляться скидка в размере 10% от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку газет и журналов при условии предоставления городскими и районными изданиями скидки не менее 5% от каталожной стоимости.

Стоимость полугодовой подписки на газету «Степной маяк» в период Всероссийской декады подписки снизится с 402 до 372 рублей 40 копеек.

Спешите подписаться на периодические издания по сниженной цене

1 Декабря.


Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web