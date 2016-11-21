Стартовала Всероссийская декада подписки

При этом, по информации Управления Федеральной почтовой службы Алтайского края – филиала ФГУП «Почта России», в обозначенный период подписчикам будет предоставляться скидка в размере 10% от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку газет и журналов при условии предоставления городскими и районными изданиями скидки не менее 5% от каталожной стоимости.

Стоимость полугодовой подписки на газету «Степной маяк» в период Всероссийской декады подписки снизится с 402 до 372 рублей 40 копеек.

Спешите подписаться на периодические издания по сниженной цене

1 Декабря.