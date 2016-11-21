Декада инвалидов

В районе запланирован и утвержден постановлением администрации Ключевского района ряд мероприятий на этот период. В ходе проведения декады пройдут «прямые линии» с участием всех заинтересованных ведомств, где все, кто имеет ограниченные возможности здоровья, смогут задать интересующие их вопросы специалистам, спортивные состязания для этой категории, как взрослых, так и детей.

Также в ходе декады соответствующие службы проведут рейды по изучению материально-бытовых условий семей, в которых проживают инвалиды. Организованы будут для них и культурно-досуговые мероприятия, где жители нашего района с ОВЗ смогут продемонстрировать свои таланты.

5 Декабря.