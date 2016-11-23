«Год Петуха»

“Петушок – золотой гребешок» – среди детей дошкольного возраста. Для участия в конкурсе необходимо нарисовать рисунок с символом 2017 года – петухом. Все рисунки будут размещены на странице газеты «Степной маяк» в сети Одноклассники, где пройдет голосование. Автор рисунка, набравшего наибольшее количество голосов, получит ценный подарок. Рисунки необходимо принести в редакцию «Степного маяка» до 15 декабря.

«Живой талисман» – среди читателей всех возрастов. Для участия в конкурсе необходимо до 15 декабря принести в редакцию либо переслать по почте, в том числе электронной, фотографию с петухом – талисманом наступающего года. Это может быть петух со своего личного подворья, либо бабушки или дедушки, а то и вовсе соседский. Конкурсная комиссия при подведении итогов будет оценивать как красоту самого петушка, так и оригинальность фотоснимка. В качестве поощрения победитель попадет на страницы «Степного маяка».

«А по утру – кукареку» – для того, чтобы принять участие в этой номинации, необходимо до 15 декабря прислать в редакцию рассказ, главным героем которого является петух. Было бы неплохо, если бы это была реальная история, да еще и смешная. Автор, признанный конкурсной комиссией победителем в данной номинации, получит приз.

С нетерпением ждем ваших работ, наши уважаемые читатели! Дерзайте! У каждого есть шанс стать победителем!

5 Декабря.