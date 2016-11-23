«Год Петуха»

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 05.12.2016: Декада инвалидов 01.12.2016: Стартовала Всероссийская декада подписки 30.11.2016: Урожай-2016: Валовой сбор зерна в Алтайском крае превысил 5,2 миллиона тонн 29.11.2016: Штормовое предупреждение 28.11.2016: Кампания «Щедрый вторник» стартует в России 23.11.2016: Лучшая народная дружина


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... Постановлением администрации Алтайского края «О памятниках природы краевого значения на территории Алтайского края» от 13.04.98 г. в Ключевском районе были объявлены памятниками природы регионального значения озера Шукыртуз, Бульдюк, Петуховское, Куричье и урочище Касалгач

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

«Год Петуха»


Редакция газеты «Степной маяк» объявляет новогодний конкурс «Год Петуха“ среди читателей газеты. Итоги его будут подведены по нескольким номинациям.

“Петушок – золотой гребешок» – среди детей дошкольного возраста. Для участия в конкурсе необходимо нарисовать рисунок с символом 2017 года – петухом. Все рисунки будут размещены на странице газеты «Степной маяк» в сети Одноклассники, где пройдет голосование. Автор рисунка, набравшего наибольшее количество голосов, получит ценный подарок. Рисунки необходимо принести в редакцию «Степного маяка» до 15 декабря.

«Живой талисман» – среди читателей всех возрастов. Для участия в конкурсе необходимо до 15 декабря принести в редакцию либо переслать по почте, в том числе электронной, фотографию с петухом – талисманом наступающего года. Это может быть петух со своего личного подворья, либо бабушки или дедушки, а то и вовсе соседский. Конкурсная комиссия при подведении итогов будет оценивать как красоту самого петушка, так и оригинальность фотоснимка. В качестве поощрения победитель попадет на страницы «Степного маяка».

«А по утру – кукареку» – для того, чтобы принять участие в этой номинации, необходимо до 15 декабря прислать в редакцию рассказ, главным героем которого является петух. Было бы неплохо, если бы это была реальная история, да еще и смешная. Автор, признанный конкурсной комиссией победителем в данной номинации, получит приз.

С нетерпением ждем ваших работ, наши уважаемые читатели! Дерзайте! У каждого есть шанс стать победителем!

5 Декабря.

Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web