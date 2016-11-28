Ими стали 22 предприятия реального сектора экономики и 13 организаций непроизводственной сферы в 11 номинациях. Всего для участия в конкурсе приняли 79 заявок от 52 работодателей из 21 территории Алтайского края. Участников торжественной церемонии поздравил Губернатор Александр Карлин. Обладатели призовых мест получат дипломы главы региона. Занявших первое место наградили и ценным подарком — вазой-кубком из ревневской яшмы, изготовленной мастерами Колыванского камнерезного завода.

Троих победителей краевого конкурса номинировали для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Это «Алтай-Форест» Тальменского района (номинация «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»), крестьянское хозяйство Александра Гукова Ключевского района (номинация «Малая организация высокой социальной эффективности») и «Барнаульская генерация» (номинация «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»).

Источник: http://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-segodnya-nagradyat-pobeditelei-i-prizerov-regionalnogo-konkursa-luchshii-sotsialno-otvetstvennyi-rabotodatel-goda_549173.html

5 Декабря.