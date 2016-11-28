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На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 05.12.2016: «Год Петуха» 05.12.2016: Декада инвалидов 01.12.2016: Стартовала Всероссийская декада подписки 30.11.2016: Урожай-2016: Валовой сбор зерна в Алтайском крае превысил 5,2 миллиона тонн 29.11.2016: Штормовое предупреждение 28.11.2016: Кампания «Щедрый вторник» стартует в России


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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Гуков — лучший


29 ноября, в большом зале Администрации Алтайского края (пр. Ленина, 59) состоялось награждение победителей и призеров регионального конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года».

Ими стали 22 предприятия реального сектора экономики и 13 организаций непроизводственной сферы в 11 номинациях. Всего для участия в конкурсе приняли 79 заявок от 52 работодателей из 21 территории Алтайского края. Участников торжественной церемонии поздравил Губернатор Александр Карлин. Обладатели призовых мест получат дипломы главы региона. Занявших первое место наградили и ценным подарком — вазой-кубком из ревневской яшмы, изготовленной мастерами Колыванского камнерезного завода.

Троих победителей краевого конкурса номинировали для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Это «Алтай-Форест» Тальменского района (номинация «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»), крестьянское хозяйство Александра Гукова Ключевского района (номинация «Малая организация высокой социальной эффективности») и «Барнаульская генерация» (номинация «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»).

Источник: http://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-segodnya-nagradyat-pobeditelei-i-prizerov-regionalnogo-konkursa-luchshii-sotsialno-otvetstvennyi-rabotodatel-goda_549173.html

5 Декабря.

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