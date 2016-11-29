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На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 05.12.2016: Гуков - лучший 05.12.2016: «Год Петуха» 05.12.2016: Декада инвалидов 01.12.2016: Стартовала Всероссийская декада подписки 30.11.2016: Урожай-2016: Валовой сбор зерна в Алтайском крае превысил 5,2 миллиона тонн 29.11.2016: Штормовое предупреждение


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 9738 человек было призвано на фронт у нас в Ключевском районе в 1941-1945 гг. Погибли 3377 человек, среди них – русские, украинцы, казахи, татары, белорусы, мордвины, башкиры, немцы, алтайцы, чуваши, эстонцы.

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Утверждена антикоррупционнаяю программа.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил пятилетнюю региональную антикоррупционную программу.

Постановление «Об утверждении государственной программы Алтайского края „Противодействие коррупции“ на 2017–2021» подписано главой региона 1 декабря текущего года.

Целью программы является развитие системы противодействия коррупции в Алтайском крае, а также совершенствование мер по профилактике коррупционных правонарушений.

В рамках реализации данной цели программа предусматривает решение ряда задач, к которым относятся выявление и устранение коррупционных рисков, совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике на государственной гражданской и муниципальной службе Алтайского края, повышение эффективности антикоррупционного обучения, расширение взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики.

Участие в создании программы приняли представители экспертного сообщества, правоохранительных органов, органов власти, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества и жители региона.

По мнению разработчиков программы, ее актуальность обусловлена необходимостью соединения разнонаправленных действий по противодействию коррупции в единый комплекс мер по решению данной проблемы. Программно-целевой метод позволит обеспечить тесное взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности, последовательность антикоррупционных мер, оценку их эффективности и контроль результатов.

Предусмотренные в программе мероприятия по противодействию коррупции являются важной составной частью антикоррупционной политики, реализуемой в крае.

7 Декабря.


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