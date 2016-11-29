Утверждена антикоррупционнаяю программа.

Постановление «Об утверждении государственной программы Алтайского края „Противодействие коррупции“ на 2017–2021» подписано главой региона 1 декабря текущего года.

Целью программы является развитие системы противодействия коррупции в Алтайском крае, а также совершенствование мер по профилактике коррупционных правонарушений.

В рамках реализации данной цели программа предусматривает решение ряда задач, к которым относятся выявление и устранение коррупционных рисков, совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике на государственной гражданской и муниципальной службе Алтайского края, повышение эффективности антикоррупционного обучения, расширение взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики.

Участие в создании программы приняли представители экспертного сообщества, правоохранительных органов, органов власти, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества и жители региона.

По мнению разработчиков программы, ее актуальность обусловлена необходимостью соединения разнонаправленных действий по противодействию коррупции в единый комплекс мер по решению данной проблемы. Программно-целевой метод позволит обеспечить тесное взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности, последовательность антикоррупционных мер, оценку их эффективности и контроль результатов.

Предусмотренные в программе мероприятия по противодействию коррупции являются важной составной частью антикоррупционной политики, реализуемой в крае.

7 Декабря.