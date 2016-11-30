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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Кстати говоря... 2543 человека,проживающих в Ключевском районе, имеют звание «Ветеран труда», в том числе 125 жителям нашего района соответствующее удостоверение было вручено в январе-августе 2011 года.

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Формируется Молодежный Парламент
5 декабря 2016 года стартовала процедура формирования нового созыва Молодежного Парламента Алтайского края. Срок полномочий прежнего состава завершился вместе с окончанием полномочий Алтайского краевого Законодательного Собрания шестого созыва.

Депутатами молодежного представительного органа могут стать ребята со всего края, уже проявившие себя в общественной жизни — согласно Положению о Молодежном Парламенте Алтайского края (МПАК) по одному представителю в возрасте от 14 до 35 лет в Молодежный Парламент делегируют молодежные представительные органы муниципальных районов и городских округов.

Информационные письма с таким запросом уже направлены в органы местного самоуправления, ответ муниципалитеты должны предоставить до 28 декабря.

Еще 10 человек войдут в состав Молодежного Парламента на конкурсной основе. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории Алтайского края. Для участия необходимо в срок до 16 января представить заявление по определенной форме, заполненную анкету, возможные рекомендации и собственный проект.

Проект, который представляет собой аналог выборной программы, должен иметь социальную направленность и соответствовать одной из предложенных тем:

• Развитие молодежного парламентаризма в Алтайском крае — проекты, направленные на популяризацию и развитие молодежного парламентского движения в Алтайском крае;

• Информационное обеспечение Молодежного Парламента Алтайского края — проекты, направленные на повышение информированности общества о деятельности Молодежного Парламента и организацию пресс-службы Молодежного Парламента;

• Правовое просвещение молодежи — проекты, направленные на повышение уровня правовой грамотности среди молодежи;

• Законотворческие инициативы — проекты нормативных правовых актов, направленные на совершенствование или изменение законодательства Алтайского края;

• Здоровый образ жизни — проекты, предусматривающие пропаганду спорта и здорового образа жизни в Алтайском крае;

• Профессиональные компетенции — проекты, предусматривающие программы развития профессиональных навыков молодежи;

• Патриотическое воспитание — проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

• Развитие территорий.

Предполагается, что в ходе работы в МПАК молодой депутат будет развивать представленный проект и отчитываться перед коллегами о его реализации.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проходит с 5 декабря 2016 года до 17–00 часов 16 января 2016 года включает предоставление документов. Документы (с пометкой «Конкурс“) предоставляются в конкурсную комиссию по адресу: ул. Анатолия, 81, г. Барнаул, 656035, e-mail: mpak-22@mail.ru.

На втором этапе — с 18 января по 31 января 2017 года — конкурсная комиссия проводит обсуждение и отбор кандидатов на основании предоставленных ими документов.

“Что касается приоритетов деятельности нового созыва, то в большой степени это будет зависеть от его состава. В последние годы была поднята высокая планка, о чем свидетельствует признание Молодежного Парламента Алтайского края одним из эффективных в России. Будем надеяться, что членами Молодежного Парламента нового созыва станут активные, инициативные и ответственные молодые люди, лидеры волонтерских и общественных организаций и движений, представители профессиональных сообществ, гражданские активисты, желающие проявить себя в общественной и политической жизни района и края», — отметила председатель комитета АКЗС по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (3852)29–40–23, 8 (3852) 29–40–65.

8 Декабря.


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