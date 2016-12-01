Решение принято

Губернатор Александр Карлин поручил начать весной 2017 года строительство двух новых медицинских учреждений в столице Алтайского края Такую задачу 8 декабря глава региона поставил в ходе рабочего совещания с представителями компании-инвестора. Центр реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля будет размещен на площадке медицинского кластера Барнаула. Стоимость строительства центра инвестор оценил в 546,5 млн. рублей. Проект предполагает создание 91 рабочего места. Новый специализированный комплекс для реабилитации и восстановления пациентов с травмами опорно-двигательной системы будет оказывать услуги по таким направлениям, как физиотерапия, водолечение, рефлексотерапия, лечебная гимнастика. Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) также будет работать в рамках медицинского кластера в Барнауле. Строительство и оснащение объекта инвестор оценил в 500 млн. рублей. В новом высокотехнологичном медицинском центре будет создано порядка 30 рабочих мест. Предусматривается предоставление части услуг за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Первых пациентов оба медицинских учреждения начнут принимать уже в 4 квартале 2018 года. “Все обсуждения вопроса о том, строить или не строить новые медицинские центры, завершены. Мы приняли окончательное решение: мы строим центр реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля и ПЭТ-центр! Соглашения с инвесторами подписаны. Определенная часть значимого пути по подготовке проектно-сметной документации пройдена. По строительству центра реабилитации пакет документов подготовлен, остался этап прохождения государственной экспертизы. Сегодня мы определяем дату начала строительства на обеих площадках — 1 квартал 2017 года. Строительство объектов должно завершиться до конца 2018 года. Значение этих центров для специалистов объяснять не нужно: большая задача в области травматологии, ортопедии и эндопротезирования, которую мы решаем на площадке федерального центра, получит свое логическое достойное завершение только при наличии центра реабилитации. Мы рассчитываем, что помощь на площадке реабилитационного центра смогут получать не только жители Алтайского края, он будет открыт для пациентов из других регионов России, которые получили помощь в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле», — подчеркнул Губернатор края. По его словам, ПЭТ-центр Алтайского края станет важной составной частью сибирского проекта, предполагающего создание медицинских учреждений в Томске, Барнауле и Новосибирске. «Насколько мы будем ответственны в выполнении своих обязательств, зависит то, как этот проект реализуется в целом. Что касается темы позитронно-эмиссионной томографии, то сегодня это та составная часть онкологии, без которой немыслима точная и своевременная диагностика онкологических заболеваний. С другой стороны, эти технологии позволяют корректировать и вести сам процесс лечения больного и оценивать эффективность оперативных вмешательств и других лечебных процедур», — подчеркнул Александр Карлин. Первый заместитель генерального директора компании «ПремиумСтрой» Иван Лужаев отметил, что в настоящее время полным ходом ведется проектирование центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля. Компания готова приступить к строительству в начале следующего года. «Центр представляет собой три корпуса, соединенных для удобства пациентов закрытыми теплыми переходами. Общая площадь корпусов — 11 тысяч квадратных метров. В них разместится стационар на 148 мест и лечебная база с бассейном и кабинетами для проведения процедур, а также ряд дополнительных помещений. Денежные средства, необходимые для начала строительства, уже находятся на счетах зарегистрированной в Алтайском крае компании», — рассказал Иван Лужаев. Он обратился с просьбой к Губернатору об оказании содействия в оформлении земельного участка и подготовке инженерных коммуникаций на период проведения строительных работ и для постоянного подключения будущего объекта. Губернатор поручил специалистам Администрации Алтайского края и администрации города Барнаула безотлагательно решить соответствующие задачи. Источник: http://altairegion22.ru 12 Декабря.