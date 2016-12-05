Дополнительно 6,5 миллиарда

Об этом заявил Губернатор Александр Карлин в ходе рабочего совещания с руководителями органов исполнительной власти и крупнейших строительных компаний региона. Были рассмотрены вопросы формирования краевой адресной инвестиционной программы 2017 года и строительства социально значимых объектов.

Как отметил Александр Карлин, привлечение дополнительных средств из федерального бюджета стало возможным благодаря работе в федеральных ведомствах. В течение двух с половиной месяцев консультации и рабочие встречи проводили представители Администрации края, депутаты Государственной Думы от Алтайского края Иван Лоор, Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев и Валерий Елыкомов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Михаил Щетинин. Губернатор провел ряд встреч на федеральном уровне, в том числе с вице-премьерами Дмитрием Козаком и Ольгой Голодец, с министрами финансов, экономического развития, здравоохранения России.

Следствием этой работы стало решение трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям о дополнительном выделении из федерального бюджета Алтайскому краю финансовых ресурсов. Часть этих средств в размере 770 млн. рублей поступят в бюджетном периоде 2016 года, в том числе речь идет о бюджетном кредите, привлечении средств по различным федеральным программам. Значительные дополнительные ресурсы Алтайский край получит в бюджетном периоде 2017 года. Дополнительно к тем расчетным данным, которые имелись на момент внесения в первом чтении федерального закона о бюджете, мы реально получим и сможем распределить в региональном бюджете 6,5 млрд. рублей.

За счет поступления этих средств в том числе будут максимально выполнены обязательства органов власти в социальной сфере. Это относится к теме зарплат бюджетников: мы предполагаем увеличение на 5% заработных всем, кто работает в бюджетной сфере“, — отметил Александр Карлин.

Информация о дополнительных поступлениях в краевой бюджет уже доведена до депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. По словам Александра Карлина, дополнительные средства позволят более чем в 2 раза увеличить расходы на краевую адресную инвестиционную программу.

Суммарный объем наполнения краевой адресной инвестиционной программы составит 4,2 млрд. рублей против 1,9 млрд. рублей на старте рассмотрения бюджета в 2016 году. Таким образом мы обеспечиваем очень хороший темп прироста показателей», — отметил глава региона.

По материалам официального сайта altairegion22.ru

12 Декабря.