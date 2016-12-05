Дополнительно 6,5 миллиарда

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 12.12.2016: Решение принято 08.12.2016: Формируется Молодежный Парламент 07.12.2016: Утверждена антикоррупционнаяю программа. 05.12.2016: Гуков - лучший 05.12.2016: «Год Петуха» 05.12.2016: Декада инвалидов


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... В Ключах встречается как фамилия Рубель, так и Рубль

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

Дополнительно 6,5 миллиарда
В 2017 году Алтайский край получит дополнительно из федерального бюджета 6,5 млрд. рублей.

Об этом заявил Губернатор Александр Карлин в ходе рабочего совещания с руководителями органов исполнительной власти и крупнейших строительных компаний региона. Были рассмотрены вопросы формирования краевой адресной инвестиционной программы 2017 года и строительства социально значимых объектов.

Как отметил Александр Карлин, привлечение дополнительных средств из федерального бюджета стало возможным благодаря работе в федеральных ведомствах. В течение двух с половиной месяцев консультации и рабочие встречи проводили представители Администрации края, депутаты Государственной Думы от Алтайского края Иван Лоор, Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев и Валерий Елыкомов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Михаил Щетинин. Губернатор провел ряд встреч на федеральном уровне, в том числе с вице-премьерами Дмитрием Козаком и Ольгой Голодец, с министрами финансов, экономического развития, здравоохранения России.

Следствием этой работы стало решение трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям о дополнительном выделении из федерального бюджета Алтайскому краю финансовых ресурсов. Часть этих средств в размере 770 млн. рублей поступят в бюджетном периоде 2016 года, в том числе речь идет о бюджетном кредите, привлечении средств по различным федеральным программам. Значительные дополнительные ресурсы Алтайский край получит в бюджетном периоде 2017 года. Дополнительно к тем расчетным данным, которые имелись на момент внесения в первом чтении федерального закона о бюджете, мы реально получим и сможем распределить в региональном бюджете 6,5 млрд. рублей.

За счет поступления этих средств в том числе будут максимально выполнены обязательства органов власти в социальной сфере. Это относится к теме зарплат бюджетников: мы предполагаем увеличение на 5% заработных всем, кто работает в бюджетной сфере“, — отметил Александр Карлин.

Информация о дополнительных поступлениях в краевой бюджет уже доведена до депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. По словам Александра Карлина, дополнительные средства позволят более чем в 2 раза увеличить расходы на краевую адресную инвестиционную программу.

Суммарный объем наполнения краевой адресной инвестиционной программы составит 4,2 млрд. рублей против 1,9 млрд. рублей на старте рассмотрения бюджета в 2016 году. Таким образом мы обеспечиваем очень хороший темп прироста показателей», — отметил глава региона.

По материалам официального сайта altairegion22.ru

12 Декабря.


Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web