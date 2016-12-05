«2017 ГОД – НАШ ГОД!»: жителей Алтайского края приглашают принять участие во всероссийской интернет-кампании

Подарить будущий год себе и близким очень просто, для этого необходимо зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и, активировав фору «Написать признание», указать email-адреса отправителя и получателя. Написать слова, описывающие тот год, который вы хотите подарить. Загрузить фотографию, видео или картинку и опубликовать признание.

После публикации необходимо запостить свое поздравление себе на странички соцсетей. Именно так, поздравлению присвоится фирменныйстикер кампании: «ОРЛЫ».

Сила России — в характере победителей! Давайте проявим его и присвоим себе наступающий 2017 год!

Ссылка на сайт — http://xn--80aanjech0adbrmio.xn--p1ai/ru/

15 Декабря.