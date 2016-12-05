«2017 ГОД – НАШ ГОД!»: жителей Алтайского края приглашают принять участие во всероссийской интернет-кампании

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 12.12.2016: Дополнительно 6,5 миллиарда 12.12.2016: Решение принято 08.12.2016: Формируется Молодежный Парламент 07.12.2016: Утверждена антикоррупционнаяю программа. 05.12.2016: Гуков - лучший 05.12.2016: «Год Петуха»


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Все метеориты делятся на три основных типа: железные метеориты – примерно в 8 раз плотнее воды и состоят в основном из железа (около 90%) и никеля; железокаменные метеориты – примерно в 6 раз плотнее воды их возраст оценивается в 4,6 млрд. лет, что примерно соответствует возрасту нашей Солнечной системы, они содержат железо, никель и силикаты; каменные метеориты – примерно в 3 раза плотнее воды, они в основном состоят из силикатов и только 10% их массы приходится на железо и никель.

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

«2017 ГОД – НАШ ГОД!»: жителей Алтайского края приглашают принять участие во всероссийской интернет-кампании


В канун Нового года интернет-проект СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ приглашает принять участие во Всероссийской интернет – кампании: «2017 ГОД – НАШ ГОД!», поздравив родных и близких и подарить себе и любимым год стремлений и свершений, год успехов и побед!

Подарить будущий год себе и близким очень просто, для этого необходимо зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и, активировав фору «Написать признание», указать email-адреса отправителя и получателя. Написать слова, описывающие тот год, который вы хотите подарить. Загрузить фотографию, видео или картинку и опубликовать признание.

После публикации необходимо запостить свое поздравление себе на странички соцсетей. Именно так, поздравлению присвоится фирменныйстикер кампании: «ОРЛЫ».

Сила России — в характере победителей! Давайте проявим его и присвоим себе наступающий 2017 год!

Ссылка на сайт — http://xn--80aanjech0adbrmio.xn--p1ai/ru/

15 Декабря.

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