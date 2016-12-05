В Алтайкомсвязи обсудили проблемы развития печати в районах края В рамках заключенного соглашения между Администрацией Алтайского края и ФГУП «Почта России» о взаимодействии в сфере совершенствования и развития почтовой связи на территории Алтайского края 16 ноября 2016 года приказом управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края утвержден состав рабочей группы по совершенствованию почтового обслуживания населения и развитию печати в Алтайском крае. 13 декабря состоялось первое заседание рабочей группы, в котором приняли участие начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк, директор УФПС Алтайского края – филиала ФГУП «Почта России» Александр Вервицкий, главные редакторы районных печатных изданий. На совещании рассмотрены вопросы реализации плановых показателей подписки на районные издания, усиления мер, направленных на их выполнение, в том числе стимулирование почтальонов. Также обсуждался вопрос подготовки конкурса на определение лучшего почтальона, оказывающего услуги подписки на районные периодические печатные издания. Проведение очередного заседания рабочей группы запланировано на март 2017 года. Состав рабочей группы: Герасимюк М.В., начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, председатель рабочей группы; Поздерин Е.Н., заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, заместитель председателя рабочей группы; Микуров О.И., заместитель начальника управления, начальник отдела информационной работы и новых проектов управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края; Родионов П.К., заместитель начальника отдела развития информационно-технологической среды управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края; Баринов И.А., начальник сектора связи отдела развития информационно-технологической среды управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края; Вервицкий А.А., директор Управления Федеральной почтовой службы Алтайского края – филиала ФГУП «Почта России» (по согласованию); Санкин В.А., главный редактор газеты «Сельский новатор» (Залесовский район); Вольф Е.Г., редактор газеты «Новое время» (Немецкий национальный район); Новичихина О.И., главный редактор газеты «Ударник» (Петропавловский район); Щанова Л.И., главный редактор газеты «Степная новь» (Шипуновский район). 15 Декабря.

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