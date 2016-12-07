Сэкономить можно будет через «Портал»

Алтайкомсвязь информирует о том, что с 1 января пользователи «Портала госуслуг» (gosuslugi.ru) получат значительную скидку при оплате различного рода пошлин. Напомним, что развитие портала оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде осуществляется в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина. Соответствующий федеральный закон вступит в силу с 1 января 2017 года. В нем уточняется порядок предоставления льготы гражданам по уплате пошлины при получении государственных услуг. Документ предусматривает применение скидки на оплату госпошлины в размере 30% за электронные услуги, заказанные и оплаченные на порталеgosuslugi.ru. Справедливости ради следует сказать, что указанная льгота существует по закону и сегодня.Однако неотъемлемым условием ее получения является предоставление госуслугиименно в электронной форме. Поскольку наиболее востребованные госуслуги, предоставляемые через «Портал», не предусматривают получение результата в электронном виде, на практике снижение пошлины, чаще всего, не применялось. Вступающий в силу закон устранит эту ситуацию. И теперь жители Алтайского края, зарегистрированные на «Портале», смогут экономить на получении множества платных услуг. В этот список входит, к примеру, оформление паспорта гражданина Российской Федерации, загранпаспорта, документов на недвижимость, постановка автомобиля на учет, регистрация заключения (расторжения) брака и многие другие.К примеру, при получении загранпаспорта нового образца через «Портал» гражданин вместо госпошлины в 3500 рублей заплатит лишь 2450 рублей. Справка: В настоящее время на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) обеспечена возможность обращения в электронном виде более чем за 170 услугами (с учетом подуслуг), предоставляемыми органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Алтайского края.По данным на 1 декабря, с ЕПГУ поступило почти 125 тысяч электронных заявлений от жителей Алтайского края на получение федеральных услуг и около 7 тысяч электронных заявлений на получение государственных (6624) и муниципальных услуг (209). Если вы еще не подключились к «Порталу», то, как подчеркивают в Алтайкомсвязи, регистрация на этом электронном сервисе очень простая.Сначала требуется ввести личные данные на gosuslugi.ru: реквизиты паспорта, СНИЛС, номер телефона или адрес электронной почты, а затем получить код активации «Личного кабинета». Код активации можно получить заказной почтой либо в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА (к примеру, в МФЦ Алтайского края). На сегодняшний день в крае открыто более 330 таких центров. Их перечень, информация о местонахождении и графике работы размещена на Портале госуслуг: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.Если вы ещё не завели «Личный кабинет» на «Портале, самое время это сделать. 15 Декабря.