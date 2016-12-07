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На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 15.12.2016: В Алтайкомсвязи обсудили проблемы развития печати в районах края 15.12.2016: «2017 ГОД – НАШ ГОД!»: жителей Алтайского края приглашают принять участие во всероссийской интернет-кампании 12.12.2016: Дополнительно 6,5 миллиарда 12.12.2016: Решение принято 08.12.2016: Формируется Молодежный Парламент 07.12.2016: Утверждена антикоррупционнаяю программа.


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Все метеориты делятся на три основных типа: железные метеориты – примерно в 8 раз плотнее воды и состоят в основном из железа (около 90%) и никеля; железокаменные метеориты – примерно в 6 раз плотнее воды их возраст оценивается в 4,6 млрд. лет, что примерно соответствует возрасту нашей Солнечной системы, они содержат железо, никель и силикаты; каменные метеориты – примерно в 3 раза плотнее воды, они в основном состоят из силикатов и только 10% их массы приходится на железо и никель.

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Сэкономить можно будет через «Портал»
Алтайкомсвязь информирует о том, что с 1 января пользователи «Портала госуслуг» (gosuslugi.ru) получат значительную скидку при оплате различного рода пошлин. Напомним, что развитие портала оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде осуществляется в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина.

Соответствующий федеральный закон вступит в силу с 1 января 2017 года. В нем уточняется порядок предоставления льготы гражданам по уплате пошлины при получении государственных услуг. Документ предусматривает применение скидки на оплату госпошлины в размере 30% за электронные услуги, заказанные и оплаченные на порталеgosuslugi.ru.

Справедливости ради следует сказать, что указанная льгота существует по закону и сегодня.Однако неотъемлемым условием ее получения является предоставление госуслугиименно в электронной форме. Поскольку наиболее востребованные госуслуги, предоставляемые через «Портал», не предусматривают получение результата в электронном виде, на практике снижение пошлины, чаще всего, не применялось.

Вступающий в силу закон устранит эту ситуацию. И теперь жители Алтайского края, зарегистрированные на «Портале», смогут экономить на получении множества платных услуг. В этот список входит, к примеру, оформление паспорта гражданина Российской Федерации, загранпаспорта, документов на недвижимость, постановка автомобиля на учет, регистрация заключения (расторжения) брака и многие другие.К примеру, при получении загранпаспорта нового образца через «Портал» гражданин вместо госпошлины в 3500 рублей заплатит лишь 2450 рублей.

Справка:

В настоящее время на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) обеспечена возможность обращения в электронном виде более чем за 170 услугами (с учетом подуслуг), предоставляемыми органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Алтайского края.По данным на 1 декабря, с ЕПГУ поступило почти 125 тысяч электронных заявлений от жителей Алтайского края на получение федеральных услуг и около 7 тысяч электронных заявлений на получение государственных (6624) и муниципальных услуг (209).

Если вы еще не подключились к «Порталу», то, как подчеркивают в Алтайкомсвязи, регистрация на этом электронном сервисе очень простая.Сначала требуется ввести личные данные на gosuslugi.ru: реквизиты паспорта, СНИЛС, номер телефона или адрес электронной почты, а затем получить код активации «Личного кабинета». Код активации можно получить заказной почтой либо в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА (к примеру, в МФЦ Алтайского края). На сегодняшний день в крае открыто более 330 таких центров. Их перечень, информация о местонахождении и графике работы размещена на Портале госуслуг: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.Если вы ещё не завели «Личный кабинет» на «Портале, самое время это сделать.

15 Декабря.


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