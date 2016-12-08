«Портал госуслуг» расширил линейку полезных сервисов

Так, раздел жизненных ситуаций порталапополнился вкладкой «Утеря документов». В нейсодержатся полезные советы по быстрому восстановлению 16 документов первой необходимости, — паспорта, СНИЛС, аттестата, полиса ОМС, свидетельства о рождении, водительского удостоверения, военного билета, свидетельства ИНН, в случае их потери. В разделе подробно и доходчиво описан процесс, сроки и стоимость восстановления документов, а также даны ответы на часто встречающиеся вопросы пользователей.

Значительные изменения произошли в навигации «Портала». Ее улучшение позволяет гражданам без труда найти необходимую услугу, не задумываясь о том, какое ведомство ее оказывает. Для удобства пользователей все услугина портале разделены на 16 групп (категорий), каждая из которых объединяет услуги соответствующей тематики.

Например, зайдя в категорию «Семья и детство», гражданин может ознакомиться с порядком и условиями получения таких востребованных услуг как: регистрация брака, регистрация рождения, распоряжение материнским капиталом, сертификат на материнский капитал, пособия на детей и т.д.

Категория «Пенсия, пособия и льготы» подскажет, в том числе, как проверить страховые начисления в ПФР, подать заявление о назначении пенсии, как получить льготы на проезд в общественном транспорте.

Специальная рубрика «Интересно и полезно» дает дельные советы, которые могут пригодится каждому в повседневной жизни: как избежать налоговых задолженностей, не просрочить штрафы ГИБДД или как сделать водительские права международными.

Справка:

В Алтайкомсвязи отмечают, что воспользоваться возможностями «Портала госуслуг» могут граждане, зарегистрированные на gosuslugi.ru.Регистрация проста: сначала требуется ввести личные данные на gosuslugi.ru: реквизиты паспорта, СНИЛС, номер телефона или адрес электронной почты, а затем получить код активации Личного кабинета. Код активации можно получить заказной почтой либо в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА (например, в МФЦ Алтайского края).На сегодняшний день в крае открыто более 330 таких центров. Их перечень, информация о местонахождении и графике работы размещена на Портале госуслуг: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.

15 Декабря.