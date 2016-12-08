«Портал госуслуг» расширил линейку полезных сервисов

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 15.12.2016: Сэкономить можно будет через «Портал» 15.12.2016: В Алтайкомсвязи обсудили проблемы развития печати в районах края 15.12.2016: «2017 ГОД – НАШ ГОД!»: жителей Алтайского края приглашают принять участие во всероссийской интернет-кампании 12.12.2016: Дополнительно 6,5 миллиарда 12.12.2016: Решение принято 08.12.2016: Формируется Молодежный Парламент


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... В Ключах встречается как фамилия Рубель, так и Рубль

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

«Портал госуслуг» расширил линейку полезных сервисов
Федеральный портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) добавил несколько новых сервисов для своих постоянных посетителей. Об этом сообщает Алтайкомсвязь.

Так, раздел жизненных ситуаций порталапополнился вкладкой «Утеря документов». В нейсодержатся полезные советы по быстрому восстановлению 16 документов первой необходимости, — паспорта, СНИЛС, аттестата, полиса ОМС, свидетельства о рождении, водительского удостоверения, военного билета, свидетельства ИНН, в случае их потери. В разделе подробно и доходчиво описан процесс, сроки и стоимость восстановления документов, а также даны ответы на часто встречающиеся вопросы пользователей.

Значительные изменения произошли в навигации «Портала». Ее улучшение позволяет гражданам без труда найти необходимую услугу, не задумываясь о том, какое ведомство ее оказывает. Для удобства пользователей все услугина портале разделены на 16 групп (категорий), каждая из которых объединяет услуги соответствующей тематики.

Например, зайдя в категорию «Семья и детство», гражданин может ознакомиться с порядком и условиями получения таких востребованных услуг как: регистрация брака, регистрация рождения, распоряжение материнским капиталом, сертификат на материнский капитал, пособия на детей и т.д.

Категория «Пенсия, пособия и льготы» подскажет, в том числе, как проверить страховые начисления в ПФР, подать заявление о назначении пенсии, как получить льготы на проезд в общественном транспорте.

Специальная рубрика «Интересно и полезно» дает дельные советы, которые могут пригодится каждому в повседневной жизни: как избежать налоговых задолженностей, не просрочить штрафы ГИБДД или как сделать водительские права международными.

Справка:

В Алтайкомсвязи отмечают, что воспользоваться возможностями «Портала госуслуг» могут граждане, зарегистрированные на gosuslugi.ru.Регистрация проста: сначала требуется ввести личные данные на gosuslugi.ru: реквизиты паспорта, СНИЛС, номер телефона или адрес электронной почты, а затем получить код активации Личного кабинета. Код активации можно получить заказной почтой либо в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА (например, в МФЦ Алтайского края).На сегодняшний день в крае открыто более 330 таких центров. Их перечень, информация о местонахождении и графике работы размещена на Портале госуслуг: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.

15 Декабря.


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