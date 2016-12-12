Алтайский край улучшил позиции в рейтинге эффективности управления

Агентство политических и экономических коммуникаций и Лаборатория региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики» подготовили рейтинг эффективности управления в регионах России за 2016 год. По сравнению с прошлым годом Алтайский край значительно улучшил свои позиции. Наш край с 55 поднялся практически на 38 позицию, заняв в итоговом рейтинге эффективности 37 – 40 места. Регион получил один из высоких баллов — 0,601. При этом в сфере политико-управленческого блока позиции региона оцениваются 55 местом, в социальном блоке – 66 место, финансово-экономический блок – 23 место по России. Аналитики оценили эффективность госуправления (матанализ) в Алтайском крае в 0,844 балла. Это очень хороший результат. Что касается наших соседей, то Республика Алтай в данном рейтинге находится на 67 месте, Новосибирская область – на 53 позиции, Омская область – на 56 месте, Красноярский край – 50 – 51 места. Ранее Министерство финансов РФ опубликовало рейтинг качества управления региональными финансами за 2015 год. Алтайский край отнесен к группе регионов-лидеров. Отметим, наш край стабильно входит в лидирующую часть списка на протяжении более пяти лет. А на днях рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало очередной рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов на текущий год. Алтайский край по сравнению с 2015 годом улучшил свои позиции как по уровню инвестиционного потенциала, так и по уровню инвестиционного риска (опередив Томскую область). По данным «Эксперт РА», на протяжении последних десяти лет Алтайский край поэтапно улучает позиции в рейтинге. Регион входит в число 25 наиболее инвестиционно привлекательных территорий страны (5 место в Сибирском федеральном округе), а уровень инвестиционного риска за это время снизился более чем в два раза: с 72-й в 2005 году до 31-й позиции в 2016 году (3 место в Сибирском федеральном округе). Источник: информационный портал Алтайская правда 15 Декабря.