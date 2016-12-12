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На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: Алтайский край улучшил позиции в рейтинге эффективности управления 15.12.2016: «Портал госуслуг» расширил линейку полезных сервисов 15.12.2016: Сэкономить можно будет через «Портал» 15.12.2016: В Алтайкомсвязи обсудили проблемы развития печати в районах края 15.12.2016: «2017 ГОД – НАШ ГОД!»: жителей Алтайского края приглашают принять участие во всероссийской интернет-кампании 12.12.2016: Дополнительно 6,5 миллиарда 12.12.2016: Решение принято


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров

По данным Алтайкрайстата, за январь-ноябрь 2016 года в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в расчете на одну корову надоили 4387 килограммов молока, что на 5,2% больше, чем за 11 месяцев 2015 года.

Лидерами по продуктивности коров стали хозяйства Зонального района, где средний надой молока на одну корову составил 7244 килограмма, в Павловском районе — 6098 кг и Советском районе — 5861 кг.

Справка: Производством молока в крае занимаются более 400 хозяйств всех форм собственности. За последние пять лет в крае построены, реконструированы и модернизированы объекты животноводства суммарной мощностью более 300 тысяч постановочных мест.

По материалам официального сайта Алтайского края

15 Декабря.


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