В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров

По данным Алтайкрайстата, за январь-ноябрь 2016 года в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в расчете на одну корову надоили 4387 килограммов молока, что на 5,2% больше, чем за 11 месяцев 2015 года. Лидерами по продуктивности коров стали хозяйства Зонального района, где средний надой молока на одну корову составил 7244 килограмма, в Павловском районе — 6098 кг и Советском районе — 5861 кг. Справка: Производством молока в крае занимаются более 400 хозяйств всех форм собственности. За последние пять лет в крае построены, реконструированы и модернизированы объекты животноводства суммарной мощностью более 300 тысяч постановочных мест. По материалам официального сайта Алтайского края 15 Декабря.