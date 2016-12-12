Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае

Также в данной категории хозяйств фиксируется увеличение производства продукции животноводства: производство молока возросло за этот период более чем на 30%, производство скота и птицы на убой — на 11,4%, яиц — в 1,9 раза.

Такие результаты стали возможны при целенаправленной государственной поддержке. С 2012 года в крае действуют программы поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. За период реализации программ грантовую поддержку получили 195 начинающих фермеров на сумму более чем 290 млн. рублей и 45 семейных ферм на сумму 275 млн. рублей, пояснили в Главном управлении экономики и инвестиций.

Справка: К уровню 2011 года в Алтайском крае поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось в 1,9 раза, производство молока — в 1,6 раза, производство скота и птицы на убой — на 14,4%.

В целом за последние 10 лет в крае продукция сельского хозяйства, произведенная в крестьянских (фермерских) хозяйствах, возросла более чем в 2,7 раза (по России — в 2,4 раза).

По материалам официального сайта Алтайского края

15 Декабря.