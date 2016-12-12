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Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... История не знает ни одного случая, когда упавший на землю метеорит стал бы причиной смерти человека. В начале 90-х годов прошлого века один человек был ранен метеоритом, когда проезжал по автостраде в Германии. А еще известно, что примерно в этот же период времени упавший метеорит убил собаку.

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Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае
За 11 месяцев текущего года поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей увеличилось на 24,1%, в том числе коров — на 22,5%. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Также в данной категории хозяйств фиксируется увеличение производства продукции животноводства: производство молока возросло за этот период более чем на 30%, производство скота и птицы на убой — на 11,4%, яиц — в 1,9 раза.

Такие результаты стали возможны при целенаправленной государственной поддержке. С 2012 года в крае действуют программы поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. За период реализации программ грантовую поддержку получили 195 начинающих фермеров на сумму более чем 290 млн. рублей и 45 семейных ферм на сумму 275 млн. рублей, пояснили в Главном управлении экономики и инвестиций.

Справка: К уровню 2011 года в Алтайском крае поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось в 1,9 раза, производство молока — в 1,6 раза, производство скота и птицы на убой — на 14,4%.

В целом за последние 10 лет в крае продукция сельского хозяйства, произведенная в крестьянских (фермерских) хозяйствах, возросла более чем в 2,7 раза (по России — в 2,4 раза).

По материалам официального сайта Алтайского края

15 Декабря.


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