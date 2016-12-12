На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение.

|По данным регионального Гидрометцентра, во второй половине ночи и днем 17 декабря в Алтайском крае ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, гололедные явления и метели. Ветер усилится до 15–20 метров в секунду, местами в южных и восточных районах порывы могут достигать 22–27 метров. На дорогах следует ожидать снежные заносы и гололедицу.
В этих условиях сотрудники Управления МЧС России по Алтайскому краю призывают граждан проявлять осторожность на дорогах и, соблюдать скоростной режим.
Также в связи с неблагоприятным прогнозом погоды настоятельно рекомендуется отказаться от выездов на дальние расстояния. Если Вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.
Что нужно сделать перед выездом:
- обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный бак;
- проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для «прикуривания», аптечки;
- непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;
- проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;
перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и время возвращения.
Вынужденно остановившись на дороге, если того требует ситуация, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.
При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.
Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!
16 Декабря.