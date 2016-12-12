На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение.

В этих условиях сотрудники Управления МЧС России по Алтайскому краю призывают граждан проявлять осторожность на дорогах и, соблюдать скоростной режим.

Также в связи с неблагоприятным прогнозом погоды настоятельно рекомендуется отказаться от выездов на дальние расстояния. Если Вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.

Что нужно сделать перед выездом:

- обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный бак;

- проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для «прикуривания», аптечки;

- непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;

- проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;

перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и время возвращения.

Вынужденно остановившись на дороге, если того требует ситуация, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!

16 Декабря.