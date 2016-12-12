На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение.

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На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 15.12.2016: Алтайский край улучшил позиции в рейтинге эффективности управления 15.12.2016: «Портал госуслуг» расширил линейку полезных сервисов 15.12.2016: Сэкономить можно будет через «Портал» 15.12.2016: В Алтайкомсвязи обсудили проблемы развития печати в районах края 15.12.2016: «2017 ГОД – НАШ ГОД!»: жителей Алтайского края приглашают принять участие во всероссийской интернет-кампании 12.12.2016: Дополнительно 6,5 миллиарда 12.12.2016: Решение принято


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
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КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Постановлением администрации Алтайского края «О памятниках природы краевого значения на территории Алтайского края» от 13.04.98 г. в Ключевском районе были объявлены памятниками природы регионального значения озера Шукыртуз, Бульдюк, Петуховское, Куричье и урочище Касалгач

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На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение.

По данным регионального Гидрометцентра, во второй половине ночи и днем 17 декабря в Алтайском крае ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, гололедные явления и метели. Ветер усилится до 15–20 метров в секунду, местами в южных и восточных районах порывы могут достигать 22–27 метров. На дорогах следует ожидать снежные заносы и гололедицу.

В этих условиях сотрудники Управления МЧС России по Алтайскому краю призывают граждан проявлять осторожность на дорогах и, соблюдать скоростной режим.

Также в связи с неблагоприятным прогнозом погоды настоятельно рекомендуется отказаться от выездов на дальние расстояния. Если Вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.

Что нужно сделать перед выездом:

- обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный бак;

- проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для «прикуривания», аптечки;

- непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;

- проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;

перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и время возвращения.

Вынужденно остановившись на дороге, если того требует ситуация, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!

16 Декабря.


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