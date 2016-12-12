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На ленту новостей 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 15.12.2016: Алтайский край улучшил позиции в рейтинге эффективности управления 15.12.2016: «Портал госуслуг» расширил линейку полезных сервисов 15.12.2016: Сэкономить можно будет через «Портал» 15.12.2016: В Алтайкомсвязи обсудили проблемы развития печати в районах края 15.12.2016: «2017 ГОД – НАШ ГОД!»: жителей Алтайского края приглашают принять участие во всероссийской интернет-кампании 12.12.2016: Дополнительно 6,5 миллиарда 12.12.2016: Решение принято


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В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 9738 человек было призвано на фронт у нас в Ключевском районе в 1941-1945 гг. Погибли 3377 человек, среди них – русские, украинцы, казахи, татары, белорусы, мордвины, башкиры, немцы, алтайцы, чуваши, эстонцы.

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По данным статистики
В Алтайском крае стабильно высокий коэффициент рождаемости на фоне снижения смертности

С 2012 года в Алтайском крае ежегодно перевыполняется целевой показатель суммарного коэффициента рождаемости, обозначенный в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (к 2018 году 1,753 рождений на 1 женщину фертильного возраста), в 2015 году он составил 1,811.

В настоящее время, поданным Росстата, Алтайский край лидирует среди регионов СФОпо снижению смертности населения в абсолютном выражении. По данному показателю край вошел в десятку лучших регионов России. За 10 месяцев2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения региона сократилась на 2,8% (на 802 человека), в том числе от транспортных несчастных случаев — на 12,7%, от болезней органов дыхания- на 11,8%, от туберкулеза — на 8%, от новообразований — на 4,8%. Младенческая смертность сократилась на 14,6%.

Справка: за последние 10 лет естественная убыль населения уменьшилась в 4,5 раза, смертность сократилась более чем на 20%, а уровень рождаемости уже несколько лет превышает 30 тыс. человек. При этом ежегодно растет количество многодетных семей.

20 Декабря.


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