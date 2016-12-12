По данным статистики

С 2012 года в Алтайском крае ежегодно перевыполняется целевой показатель суммарного коэффициента рождаемости, обозначенный в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (к 2018 году 1,753 рождений на 1 женщину фертильного возраста), в 2015 году он составил 1,811.

В настоящее время, поданным Росстата, Алтайский край лидирует среди регионов СФОпо снижению смертности населения в абсолютном выражении. По данному показателю край вошел в десятку лучших регионов России. За 10 месяцев2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения региона сократилась на 2,8% (на 802 человека), в том числе от транспортных несчастных случаев — на 12,7%, от болезней органов дыхания- на 11,8%, от туберкулеза — на 8%, от новообразований — на 4,8%. Младенческая смертность сократилась на 14,6%.

Справка: за последние 10 лет естественная убыль населения уменьшилась в 4,5 раза, смертность сократилась более чем на 20%, а уровень рождаемости уже несколько лет превышает 30 тыс. человек. При этом ежегодно растет количество многодетных семей.

20 Декабря.