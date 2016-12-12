На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров.

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 15.12.2016: Алтайский край улучшил позиции в рейтинге эффективности управления 15.12.2016: «Портал госуслуг» расширил линейку полезных сервисов 15.12.2016: Сэкономить можно будет через «Портал» 15.12.2016: В Алтайкомсвязи обсудили проблемы развития печати в районах края 15.12.2016: «2017 ГОД – НАШ ГОД!»: жителей Алтайского края приглашают принять участие во всероссийской интернет-кампании 12.12.2016: Дополнительно 6,5 миллиарда 12.12.2016: Решение принято


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
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Р/с 40703810302524100080
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 2543 человека,проживающих в Ключевском районе, имеют звание «Ветеран труда», в том числе 125 жителям нашего района соответствующее удостоверение было вручено в январе-августе 2011 года.

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров.
По решению губернатора Александра Карлина на единовременное вознаграждение алтайских спортсменов и их тренеров выделено 3477,5 тысяч рублей. Глава региона подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, спортсменам Алтайского края и их тренерам по итогам выступлений в составе сборных команд Российской Федерации в официальных международных и всероссийских соревнованиях в 2016 году предоставляется единовременное денежное вознаграждение. Всего будут награждены 42 человека. В их числе – мастер спорта международного класса в пулевой стрельбе, чемпион Олимпийских игр в Рио Сергей Каменский и его тренер и отец Игорь Владимирович Каменский; заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европейских игр Альберт Гаун и его тренер Петр Владимирович Маркин; параолимпийка Ульяна Подпальная и ее тренер Сергей Анатольевич Матюшин и ряд других.

20 Декабря.


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