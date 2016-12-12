На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров.

По решению губернатора Александра Карлина на единовременное вознаграждение алтайских спортсменов и их тренеров выделено 3477,5 тысяч рублей. Глава региона подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, спортсменам Алтайского края и их тренерам по итогам выступлений в составе сборных команд Российской Федерации в официальных международных и всероссийских соревнованиях в 2016 году предоставляется единовременное денежное вознаграждение. Всего будут награждены 42 человека. В их числе – мастер спорта международного класса в пулевой стрельбе, чемпион Олимпийских игр в Рио Сергей Каменский и его тренер и отец Игорь Владимирович Каменский; заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европейских игр Альберт Гаун и его тренер Петр Владимирович Маркин; параолимпийка Ульяна Подпальная и ее тренер Сергей Анатольевич Матюшин и ряд других. 20 Декабря.