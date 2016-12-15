Губернатор Александр Карлин дал большое интервью «Алтайской правде»

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 27.12.2016: О системе профилактики безнадзорности 27.12.2016: Внесены изменения 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 15.12.2016: Алтайский край улучшил позиции в рейтинге эффективности управления 15.12.2016: «Портал госуслуг» расширил линейку полезных сервисов 15.12.2016: Сэкономить можно будет через «Портал» 15.12.2016: В Алтайкомсвязи обсудили проблемы развития печати в районах края


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

Губернатор Александр Карлин дал большое интервью «Алтайской правде»

«Термин „подарок“ можно принять с оговорками. Подарки мы должны сами себе заработать», — отметил губернатор края Александр Карлин в традиционном новогоднем интервью «Алтайской правде».В материале идет речь о ключевых вещах, которые определяют нашу жизнь, об итогах уходящего года и перспективах на год наступающий, инвестициях в экономику и экономических трендах, о новых объектах социальной сферы и «втором дыхании» старых. Также речь идет о самоуважении и разумной самокритике, об алтайском бренде и туристическом потенциале. Об алтайской культуре и традициях духовности, о героях в жизни и героях интернета, о культурных традициях и воспитании детей, об уважении к прошлому и устремленности в будущее. Интервью губернатора края А.Б. Карлина читайте в «Алтайской правде» от 30 декабря 2016 года.

Источник: Информационный портал Алтайская правда

27 Декабря.


Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web