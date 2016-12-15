В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений Перейти в раздел
ПОДПИСКА
Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты. Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля. Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам: Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“ Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул БИК 040173604 К/с 30101810200000000604 ИНН 2248004477 КПП 224801001 Р/с 40703810302524100080 После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
Губернатор Александр Карлин дал большое интервью «Алтайской правде»
«Термин „подарок“ можно принять с оговорками. Подарки мы должны сами себе заработать», — отметил губернатор края Александр Карлин в традиционном новогоднем интервью «Алтайской правде».В материале идет речь о ключевых вещах, которые определяют нашу жизнь, об итогах уходящего года и перспективах на год наступающий, инвестициях в экономику и экономических трендах, о новых объектах социальной сферы и «втором дыхании» старых. Также речь идет о самоуважении и разумной самокритике, об алтайском бренде и туристическом потенциале. Об алтайской культуре и традициях духовности, о героях в жизни и героях интернета, о культурных традициях и воспитании детей, об уважении к прошлому и устремленности в будущее. Интервью губернатора края А.Б. Карлина читайте в «Алтайской правде» от 30 декабря 2016 года.