Губернатор Александр Карлин дал большое интервью «Алтайской правде» «Термин „подарок“ можно принять с оговорками. Подарки мы должны сами себе заработать», — отметил губернатор края Александр Карлин в традиционном новогоднем интервью «Алтайской правде».В материале идет речь о ключевых вещах, которые определяют нашу жизнь, об итогах уходящего года и перспективах на год наступающий, инвестициях в экономику и экономических трендах, о новых объектах социальной сферы и «втором дыхании» старых. Также речь идет о самоуважении и разумной самокритике, об алтайском бренде и туристическом потенциале. Об алтайской культуре и традициях духовности, о героях в жизни и героях интернета, о культурных традициях и воспитании детей, об уважении к прошлому и устремленности в будущее. Интервью губернатора края А.Б. Карлина читайте в «Алтайской правде» от 30 декабря 2016 года. Источник: Информационный портал Алтайская правда 27 Декабря.

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