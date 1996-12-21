Внесены изменения в закон Алтайского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» и в статью 4 закона Алтайского края «О порядке и размере выплаты денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на содержание в семье опекуна (попечителя), приемной семье» Соответствующий документ подписал Губернатор Алтайского края А. Карлин. Изменения внесены с целью приведения закона Алтайского края от 31.12.2004 № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и уточнения положений законодательства, регулирующего порядок выплаты денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее находившихся под опекой (попечительством) граждан, в приемной семье и обучающихся в общеобразовательных организациях. Кроме того, законом предусматривается предоставление детям-сиротам право на прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета, с зачислением на период такого обучения на полное государственное обеспечение с предоставлением выпускного пособия и бесплатного проезда, а так же уточняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя. 27 Декабря.