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На ленту новостей 27.12.2016: О системе профилактики безнадзорности 27.12.2016: Губернатор Александр Карлин дал большое интервью «Алтайской правде» 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение. 15.12.2016: Государственная поддержка стимулирует развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 15.12.2016: В сельхозорганизациях Алтайского края растет продуктивность коров 15.12.2016: Алтайский край улучшил позиции в рейтинге эффективности управления 15.12.2016: «Портал госуслуг» расширил линейку полезных сервисов 15.12.2016: Сэкономить можно будет через «Портал» 15.12.2016: В Алтайкомсвязи обсудили проблемы развития печати в районах края


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

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Внесены изменения
Внесены изменения в закон Алтайского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» и в статью 4 закона Алтайского края «О порядке и размере выплаты денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на содержание в семье опекуна (попечителя), приемной семье»

Соответствующий документ подписал Губернатор Алтайского края А. Карлин.

Изменения внесены с целью приведения закона Алтайского края от 31.12.2004 № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и уточнения положений законодательства, регулирующего порядок выплаты денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее находившихся под опекой (попечительством) граждан, в приемной семье и обучающихся в общеобразовательных организациях.

Кроме того, законом предусматривается предоставление детям-сиротам право на прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета, с зачислением на период такого обучения на полное государственное обеспечение с предоставлением выпускного пособия и бесплатного проезда, а так же уточняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя.

27 Декабря.


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