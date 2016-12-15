“О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»

Соответствующий документ подписал Губернатор Алтайского края А. Карлин. Документ разработан с целью внесения изменений в закон Алтайского края от 15 декабря 2002 года № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае».

Законом вносятся изменения связанные с динамикой норм федерального законодательства, которое предусматривает, что полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту (ФСКН) передаются федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (МВД).

27 Декабря.