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На ленту новостей 29.12.2016: Барнаул вошел в рейтинг лучших городов России 29.12.2016: Вопреки природным катаклизмам Алтайский край наращивает производство сельскохозяйственной продукции 29.12.2016: В Алтайском крае в ноябре 2016 года выросло число родившихся детей 29.12.2016: В закон внесены изменения 29.12.2016: Определен состав Правительства края. 27.12.2016: О системе профилактики безнадзорности 27.12.2016: Внесены изменения 27.12.2016: Губернатор Александр Карлин дал большое интервью «Алтайской правде» 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение.


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Кстати говоря... 2543 человека,проживающих в Ключевском районе, имеют звание «Ветеран труда», в том числе 125 жителям нашего района соответствующее удостоверение было вручено в январе-августе 2011 года.

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Бюджет утвержден
Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания утвердили бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в окончательной редакции.

Доходы краевого бюджета на 2017 год утверждены в объеме 78 млрд. 163 млн. рублей, или 115 процентов к первоначальному плану краевого бюджета на 2016 год. В том числе налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета — 45 млрд. 274 млн. рублей, или 110 процентов к первоначальному плану краевого бюджета на 2016 год.

Расходы краевого бюджета на 2017 год утверждены в сумме 82 млрд. 691 млн. рублей, или 121 процент к первоначальному плану краевого бюджета на 2016 год. Из них социальные расходы составят 69 процентов, или 57 млрд. 321 млн. рублей.

Бюджет прогнозируется на 2017 год с дефицитом в размере 4 млрд. 527 млн. рублей, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В связи с выделением из федерального бюджета дополнительных межбюджетных трансфертов Алтайскому краю основные параметры краевого бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания утвердили заново.

Напомним, что поправками Правительства Российской Федерации ко второму чтению проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджету Алтайского края на 2017 год увеличен объем межбюджетных средств на 7,5 млрд. рублей. В том числе объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов субъектов Российской Федерации по отношению к текущему году увеличен на 5,6 млрд. рублей и составил 22,6 млрд. рублей. Также предоставлена дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2017 году в объеме 678 млн. рублей.

Доходы краевого бюджета на 2018 и 2019 годы прогнозируются в объеме 69 млрд. 832 млн. и 71 млрд. 859 млн. рублей соответственно.

Расходы краевого бюджета на 2018 и 2019 годы прогнозируются в объеме 74 млрд. 457 млн. и 76 млрд. 250 млн. рублей соответственно.

Дефицит на 2018 и 2019 годы — 4 млрд. 625 млн. и 4 млрд. 500 млн. рублей соответственно.

сегодня.


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