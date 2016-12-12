Определен состав Правительства края.

Губернатор Алтайского края подписал Указ от 23.12.2016 №170 «О сформировании Правительства Алтайского края». Общая численность Правительства Алтайского края — 17 человек. Губернатор Алтайского края одновременно является по должности Председателем Правительства Алтайского края, данная норма закреплена указом Губернатора Алтайского края от 12.12.2016 № 159 «О составе Правительства Алтайского края». Распоряжениями Губернатора Алтайского края назначены следующие члены Правительства Алтайского края: Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края Локтев Сергей Александрович; Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края Лукьянов Александр Николаевич; Заместитель Председателя Правительства Алтайского края — руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Снесарь Виталий Владимирович; Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Мещеряков Виктор Алексеевич; Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Притупов Владимир Геннадьевич; Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Чиняков Николай Николаевич; Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Капура Надежда Арсентьевна; Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Щукин Андрей Евгеньевич; Министр здравоохранения Алтайского края Долгова Ирина Викторовна; Министр труда и социальной защиты Алтайского края Дайбов Михаил Иванович; Министр сельского хозяйства Алтайского края Чеботаев Александр Николаевич; Министр образования и науки Алтайского края Жидких Александр Анатольевич; Министр юстиции Алтайского края Портнягин Константин Евгеньевич; Министр имущественных отношений Алтайского края Сорокина Людмила Григорьевна; Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Гилев Иван Васильевич; И.о. министра природных ресурсов Алтайского края Попрядухин Владимир Николаевич. Основной целью перехода к правительственной модели в Алтайском крае является улучшение качества управления регионом, переформатирование работы органов исполнительной власти, установление их четкого взаимодействия. «Основное отличие Правительства от предыдущей структуры органов исполнительной власти — это коллегиальность принятия решений. Все основные министерства и ведомства будут задействованы в процессе принятия конкретных решений, рабочий процесс станет более согласованным и эффективным, руководители будут в полной мере осведомлены о проходящих процессах. Конечно, ключевая роль остается за Губернатором края. Кроме того, мы наконец-то станем более понятыми для федеральных структур, так как Правительство Алтайского края соотносится со структурой Правительства России. Также замечу, что утверждение Правительства не приведет к увеличению расходов на его содержание, а также численности государственных служащих», — сказал Виталий Снесарь. Свою работу Правительство Алтайского края начнет 1 января, а уже в первой декаде февраля запланировано его первое заседание. сегодня.