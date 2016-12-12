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На ленту новостей 29.12.2016: Барнаул вошел в рейтинг лучших городов России 29.12.2016: Вопреки природным катаклизмам Алтайский край наращивает производство сельскохозяйственной продукции 29.12.2016: В Алтайском крае в ноябре 2016 года выросло число родившихся детей 29.12.2016: В закон внесены изменения 29.12.2016: Бюджет утвержден 27.12.2016: О системе профилактики безнадзорности 27.12.2016: Внесены изменения 27.12.2016: Губернатор Александр Карлин дал большое интервью «Алтайской правде» 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение.


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Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Все метеориты делятся на три основных типа: железные метеориты – примерно в 8 раз плотнее воды и состоят в основном из железа (около 90%) и никеля; железокаменные метеориты – примерно в 6 раз плотнее воды их возраст оценивается в 4,6 млрд. лет, что примерно соответствует возрасту нашей Солнечной системы, они содержат железо, никель и силикаты; каменные метеориты – примерно в 3 раза плотнее воды, они в основном состоят из силикатов и только 10% их массы приходится на железо и никель.

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Определен состав Правительства края.
Губернатор Алтайского края подписал Указ от 23.12.2016 №170 «О сформировании Правительства Алтайского края».

Общая численность Правительства Алтайского края — 17 человек. Губернатор Алтайского края одновременно является по должности Председателем Правительства Алтайского края, данная норма закреплена указом Губернатора Алтайского края от 12.12.2016 № 159 «О составе Правительства Алтайского края».

Распоряжениями Губернатора Алтайского края назначены следующие члены Правительства Алтайского края:

Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края Локтев Сергей Александрович;

Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края Лукьянов Александр Николаевич;

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края — руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Снесарь Виталий Владимирович;

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Мещеряков Виктор Алексеевич;

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Притупов Владимир Геннадьевич;

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Чиняков Николай Николаевич;

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Капура Надежда Арсентьевна;

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Щукин Андрей Евгеньевич;

Министр здравоохранения Алтайского края Долгова Ирина Викторовна;

Министр труда и социальной защиты Алтайского края Дайбов Михаил Иванович;

Министр сельского хозяйства Алтайского края Чеботаев Александр Николаевич;

Министр образования и науки Алтайского края Жидких Александр Анатольевич;

Министр юстиции Алтайского края Портнягин Константин Евгеньевич;

Министр имущественных отношений Алтайского края Сорокина Людмила Григорьевна;

Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Гилев Иван Васильевич;

И.о. министра природных ресурсов Алтайского края Попрядухин Владимир Николаевич.

Основной целью перехода к правительственной модели в Алтайском крае является улучшение качества управления регионом, переформатирование работы органов исполнительной власти, установление их четкого взаимодействия. «Основное отличие Правительства от предыдущей структуры органов исполнительной власти — это коллегиальность принятия решений. Все основные министерства и ведомства будут задействованы в процессе принятия конкретных решений, рабочий процесс станет более согласованным и эффективным, руководители будут в полной мере осведомлены о проходящих процессах. Конечно, ключевая роль остается за Губернатором края. Кроме того, мы наконец-то станем более понятыми для федеральных структур, так как Правительство Алтайского края соотносится со структурой Правительства России. Также замечу, что утверждение Правительства не приведет к увеличению расходов на его содержание, а также численности государственных служащих», — сказал Виталий Снесарь.

Свою работу Правительство Алтайского края начнет 1 января, а уже в первой декаде февраля запланировано его первое заседание.

сегодня.


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