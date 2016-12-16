В закон внесены изменения

Законом установлен перечень муниципальных районов и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным и определены критерии включения муниципальных районов и городских округов в данный перечень.

Такими критериями являются:

1) степень концентрации возложенных на городские округа и муниципальные районы Алтайского края отдельных государственных полномочий (органы местного самоуправления наделены пятью и более государственными полномочиями);

2) сосредоточенность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на территориях городских округов и муниципальных районов Алтайского края (количество зарегистрированных на территории муниципального образования субъектов предпринимательства — не менее 500).

Таким образом, проведение оценки регулирующего воздействияпроектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизымуниципальных нормативных правовых актов является обязательным для городов Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Алтайского, Бийского, Благовещенского, Волчихинского, Каменского, Локтевского, Мамонтовского, Михайловского, Павловского, Первомайского, Поспелихинского, Ребрихинского, Рубцовскеого, Смоленского, Советского, Тальменского, Топчихинского, Троицкого, Шипуновского районов, а также города Барнаул как административного центра края.

Также закономвнесеныряд измененийуточняющего характера с учетом сложившейся правоприменительной практики в сфере оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов.

сегодня.