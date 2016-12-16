В закон внесены изменения

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На ленту новостей 29.12.2016: Барнаул вошел в рейтинг лучших городов России 29.12.2016: Вопреки природным катаклизмам Алтайский край наращивает производство сельскохозяйственной продукции 29.12.2016: В Алтайском крае в ноябре 2016 года выросло число родившихся детей 29.12.2016: Определен состав Правительства края. 29.12.2016: Бюджет утвержден 27.12.2016: О системе профилактики безнадзорности 27.12.2016: Внесены изменения 27.12.2016: Губернатор Александр Карлин дал большое интервью «Алтайской правде» 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение.


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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
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Р/с 40703810302524100080
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 9738 человек было призвано на фронт у нас в Ключевском районе в 1941-1945 гг. Погибли 3377 человек, среди них – русские, украинцы, казахи, татары, белорусы, мордвины, башкиры, немцы, алтайцы, чуваши, эстонцы.

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В закон внесены изменения
Принят закон Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края „О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов“.

Законом установлен перечень муниципальных районов и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным и определены критерии включения муниципальных районов и городских округов в данный перечень.

Такими критериями являются:

1) степень концентрации возложенных на городские округа и муниципальные районы Алтайского края отдельных государственных полномочий (органы местного самоуправления наделены пятью и более государственными полномочиями);

2) сосредоточенность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на территориях городских округов и муниципальных районов Алтайского края (количество зарегистрированных на территории муниципального образования субъектов предпринимательства — не менее 500).

Таким образом, проведение оценки регулирующего воздействияпроектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизымуниципальных нормативных правовых актов является обязательным для городов Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Алтайского, Бийского, Благовещенского, Волчихинского, Каменского, Локтевского, Мамонтовского, Михайловского, Павловского, Первомайского, Поспелихинского, Ребрихинского, Рубцовскеого, Смоленского, Советского, Тальменского, Топчихинского, Троицкого, Шипуновского районов, а также города Барнаул как административного центра края.

Также закономвнесеныряд измененийуточняющего характера с учетом сложившейся правоприменительной практики в сфере оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов.

сегодня.


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