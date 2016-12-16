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На ленту новостей 29.12.2016: Барнаул вошел в рейтинг лучших городов России 29.12.2016: Вопреки природным катаклизмам Алтайский край наращивает производство сельскохозяйственной продукции 29.12.2016: В закон внесены изменения 29.12.2016: Определен состав Правительства края. 29.12.2016: Бюджет утвержден 27.12.2016: О системе профилактики безнадзорности 27.12.2016: Внесены изменения 27.12.2016: Губернатор Александр Карлин дал большое интервью «Алтайской правде» 20.12.2016: На Алтае 3,5 млн. рублей выделено на поощрение спортсменов и тренеров. 20.12.2016: По данным статистики 16.12.2016: На субботу 17 декабря объявлено штормовое предупреждение.


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Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Ученые Санкт-Петербурга, исследуя осколки метеоритов, найденные возле сел Марковка и Зеленая Поляна Ключевского района, пришли к выводу, что один из осколков по своему составу совершенно не похож на остальные, а значит является фрагментом другого метеорита, упавшего в этом районе. Этому метеориту было дано название – «Марковка-2». Остается загадкой, почему участок земли возле этих сел так часто притягивает метеориты?

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В Алтайском крае в ноябре 2016 года выросло число родившихся детей
Такие данные приводит Алтайкрайстат.

В ноябре 2016 года в Алтайском крае родилось около 2,5 тыс. детей, это на 130 детей больше, чем в ноябре 2015 года. За 11 месяцев 2016 года в регионе число родившихся детей превысило 26,6 тыс., коэффициент рождаемости составил 12,3.

Смертность населения сократилась в крае на 618 человек, или на 2% к аналогичному периоду 2015 года. Существенно уменьшилась смертность населения от транспортных несчастных случаев – на 14,9% к январю-ноябрю 2015 года, от болезней органов дыхания – на 10,1%, от новообразований – на 4,3%. Младенческая смертность сократилась на 7,9%.

Справка:

В Алтайском крае в декабре 2016 г. открыт Алтайский краевой перинатальный центр «ДАР» — один из крупнейших в стране. Центр предназначен для непростых случаев беременности — с высоким риском материнской смертности и перинатальной патологии, а также преждевременных родов. На строительство центра направлено более 3 млрд. рублей из федерального бюджета.

В последние 10 лет в Алтайском крае суммарный коэффициент рождаемости (единиц деторождения на 1 женщину) вырос с 1,298 в 2005 году (по России – 1,294) до 1,811 в 2015 году (по России – 1,777), а с 2008 года число родившихся ежегодно превышает 30 тыс. детей. Естественная убыль населения за последние 10 лет уменьшилась в 4,5 раза, смертность сократилась более чем на 20%.

сегодня.


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