В Алтайском крае в ноябре 2016 года выросло число родившихся детей

В ноябре 2016 года в Алтайском крае родилось около 2,5 тыс. детей, это на 130 детей больше, чем в ноябре 2015 года. За 11 месяцев 2016 года в регионе число родившихся детей превысило 26,6 тыс., коэффициент рождаемости составил 12,3.

Смертность населения сократилась в крае на 618 человек, или на 2% к аналогичному периоду 2015 года. Существенно уменьшилась смертность населения от транспортных несчастных случаев – на 14,9% к январю-ноябрю 2015 года, от болезней органов дыхания – на 10,1%, от новообразований – на 4,3%. Младенческая смертность сократилась на 7,9%.

Справка:

В Алтайском крае в декабре 2016 г. открыт Алтайский краевой перинатальный центр «ДАР» — один из крупнейших в стране. Центр предназначен для непростых случаев беременности — с высоким риском материнской смертности и перинатальной патологии, а также преждевременных родов. На строительство центра направлено более 3 млрд. рублей из федерального бюджета.

В последние 10 лет в Алтайском крае суммарный коэффициент рождаемости (единиц деторождения на 1 женщину) вырос с 1,298 в 2005 году (по России – 1,294) до 1,811 в 2015 году (по России – 1,777), а с 2008 года число родившихся ежегодно превышает 30 тыс. детей. Естественная убыль населения за последние 10 лет уменьшилась в 4,5 раза, смертность сократилась более чем на 20%.

сегодня.