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Кстати говоря... История не знает ни одного случая, когда упавший на землю метеорит стал бы причиной смерти человека. В начале 90-х годов прошлого века один человек был ранен метеоритом, когда проезжал по автостраде в Германии. А еще известно, что примерно в этот же период времени упавший метеорит убил собаку.

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Вопреки природным катаклизмам Алтайский край наращивает производство сельскохозяйственной продукции
Алтайкрайстат опубликовал итоги развития сельского хозяйства в Алтайском крае за 2011–2015 годы.

За период 2011–2015 годы производство продукции сельского хозяйства возросло на 5,8%. Наибольшее увеличение производства продукции сельского хозяйства за последние 5 лет показали крестьянские (фермерские) хозяйства края (в 1,3 раза).В 2015 году их доля в структуре продукции сельского хозяйства увеличилась в 1,2 раза к уровню 2011 года.

Выпуск продукции растениеводства увеличен за последние пять лет на 4,2%, животноводства – на 3,9%. Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа и Российской Федерации по показателям развития животноводства и растениеводства.

Средний объем производства зерновых и зернобобовых культур в крае за последние пять лет составил более 3,7 млн тонн — 5 место среди регионов Российской Федерации и 1 место среди регионов СФО. На протяжении последних лет Алтайский край остается неизменным лидером по объемам производства в Сибири и стране яровой пшеницы, овса, гречихи, маслосемян подсолнечника. В 2016 году в крае собран урожай более 5 млн. тонн зерна — это четвертое место среди регионов России, около 620 тыс. тонн гречихи — это около половины общероссийского урожая. Алтайский край — единственный регион от Урала до Дальнего Востока, производящий сахарную свеклу. В 2016 году достигнут исторический максимум по производству сахарной свеклы в регионе — накопано более 1,1 млн. тонн.

По 2015 года в хозяйствах всех категорий получено более 1,4 млн тонн молока — это третье место в России. Производство скота и птицы на убой в живой массе составило около 330 тыс. тонн.

По итогам 2015 года рентабельность сельхозпроизводства региона составила 18,7% (в 2011 году – 17,4%). Прибыль сельхозорганизаций в 2015 году превысила8,6 млрд руб.

Инвестиции в основной капитал организаций сельского хозяйства за 2011–2015 годы составили около 27 млрд руб. За последние пять лет в крае построены, реконструированы и модернизированы объекты животноводства суммарной мощностью более 300 тыс. постановочных мест.

За 5 лет среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства выросла в 1,7 раза к уровню 2011 года (по России – в 1,6 раза).

Справочно:

В Алтайском крае в период с 2011 по 2015 год два года характеризовались сложными природно-климатическим условиями: в 2012 году регион настигла засуха — из 5,5 млн га посевов пострадало более 3 млн. га; в 2014 году — разрушительное весеннее наводнение, летняя засуха и сверх ранняя зима.

В текущем году сельское хозяйство Алтайского края демонстрирует положительную динамику. За 11 месяцев 2016 года продукция сельского хозяйства увеличена в сопоставимых ценах на 11,3% (по России – на 4,1%). Рост объема производства продукции сельского хозяйства в январе-ноябре т.г. в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составил 122,6%, в сельхозорганизациях 112,5%.

сегодня.


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