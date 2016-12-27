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На ленту новостей 30.12.2016: Обращайтесь к авдвокату 30.12.2016: За заслуги в труде 29.12.2016: Барнаул вошел в рейтинг лучших городов России 29.12.2016: Вопреки природным катаклизмам Алтайский край наращивает производство сельскохозяйственной продукции 29.12.2016: В Алтайском крае в ноябре 2016 года выросло число родившихся детей 29.12.2016: В закон внесены изменения 29.12.2016: Определен состав Правительства края. 29.12.2016: Бюджет утвержден 27.12.2016: О системе профилактики безнадзорности 27.12.2016: Внесены изменения 27.12.2016: Губернатор Александр Карлин дал большое интервью «Алтайской правде»


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 9738 человек было призвано на фронт у нас в Ключевском районе в 1941-1945 гг. Погибли 3377 человек, среди них – русские, украинцы, казахи, татары, белорусы, мордвины, башкиры, немцы, алтайцы, чуваши, эстонцы.

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Не оставляйте детей без присмотра!
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что зимой увеличивается количество пожаров, в связи с неправильной эксплуатацией печного отопления и обогревателей. В результате отравления углекислым газом ежегодно в Алтайском крае гибнут несовершеннолетние.

Для недопущения пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности:

– не разжигайте дрова в печи и камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;

– топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадание горящих дров и углей на пол;

– не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте это детям;

– прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас;

– не оставляйте детей одних, ведь нередко они становятся заложниками пожара по вине взрослых, зачастую самых близких и родных людей – родителей!

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком кому-нибудь из ответственных взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых домах, квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара – дело нелегкое.

Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева уточняет: «Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, какими играми увлекаются? Во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых?. Ребенок должен знать свой адрес и номер пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам. Будьте сами предельно осторожны в обращении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара.

Телефоны спасения: 01, с мобильного – 101. Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112

сегодня.


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