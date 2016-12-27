Не оставляйте детей без присмотра!

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что зимой увеличивается количество пожаров, в связи с неправильной эксплуатацией печного отопления и обогревателей. В результате отравления углекислым газом ежегодно в Алтайском крае гибнут несовершеннолетние. Для недопущения пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности: – не разжигайте дрова в печи и камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями; – топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадание горящих дров и углей на пол; – не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте это детям; – прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас; – не оставляйте детей одних, ведь нередко они становятся заложниками пожара по вине взрослых, зачастую самых близких и родных людей – родителей! Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком кому-нибудь из ответственных взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых домах, квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара – дело нелегкое. Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева уточняет: «Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, какими играми увлекаются? Во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых?. Ребенок должен знать свой адрес и номер пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь. Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам. Будьте сами предельно осторожны в обращении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара. Телефоны спасения: 01, с мобильного – 101. Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112 сегодня.