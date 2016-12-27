Подарили радость

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На ленту новостей 05.01.2017: Бюджет принят в двух чтениях 30.12.2016: Обращайтесь к авдвокату 30.12.2016: За заслуги в труде 30.12.2016: Не оставляйте детей без присмотра! 29.12.2016: Барнаул вошел в рейтинг лучших городов России 29.12.2016: Вопреки природным катаклизмам Алтайский край наращивает производство сельскохозяйственной продукции 29.12.2016: В Алтайском крае в ноябре 2016 года выросло число родившихся детей 29.12.2016: В закон внесены изменения 29.12.2016: Определен состав Правительства края. 29.12.2016: Бюджет утвержден 27.12.2016: О системе профилактики безнадзорности


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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Ученые Санкт-Петербурга, исследуя осколки метеоритов, найденные возле сел Марковка и Зеленая Поляна Ключевского района, пришли к выводу, что один из осколков по своему составу совершенно не похож на остальные, а значит является фрагментом другого метеорита, упавшего в этом районе. Этому метеориту было дано название – «Марковка-2». Остается загадкой, почему участок земли возле этих сел так часто притягивает метеориты?

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Подарили радость


В конце декабря состоялась праздничная елка в филиале комплексного Центра социального обслуживания населения Родинского района в с. Ключи для детей инвалидов и детей из неблагополучных семей

Работники территориального Центра подготовили замечательный праздник «Новогодняя сказка». Все ребятишки помогали делать елочные игрушки и гирлянды для украшения зала, и сами с большим удовольствием участвовали в новогоднем представлении.

Хорошим завершением праздника стало вручение губернаторских подарков для детей-инвалидов заместителем главы администрации Ключевского района по социальным вопросам Л.А. Зюзиной. Все остальные ребятишки, посещающие Центр, получили сладкие новогодние подарки от фирмы «Ваше такси», которая выступила меценатом мероприятия.

Восторгу детей не было предела! Воспитанники и их родители очень благодарны людям, которые помогли осуществить желания тех, кому так нужны внимание и забота! Ребятам, не присутствовавшим на празднике, подарки будут доставлены на дом сотрудниками Центра. Праздники позади. Но заряд положительных эмоций остался. И пусть он поможет справиться с трудностями в их жизни.

сегодня.

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