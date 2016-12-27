Подарили радость

Работники территориального Центра подготовили замечательный праздник «Новогодняя сказка». Все ребятишки помогали делать елочные игрушки и гирлянды для украшения зала, и сами с большим удовольствием участвовали в новогоднем представлении.

Хорошим завершением праздника стало вручение губернаторских подарков для детей-инвалидов заместителем главы администрации Ключевского района по социальным вопросам Л.А. Зюзиной. Все остальные ребятишки, посещающие Центр, получили сладкие новогодние подарки от фирмы «Ваше такси», которая выступила меценатом мероприятия.

Восторгу детей не было предела! Воспитанники и их родители очень благодарны людям, которые помогли осуществить желания тех, кому так нужны внимание и забота! Ребятам, не присутствовавшим на празднике, подарки будут доставлены на дом сотрудниками Центра. Праздники позади. Но заряд положительных эмоций остался. И пусть он поможет справиться с трудностями в их жизни.

сегодня.