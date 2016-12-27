Бюджет принят в двух чтениях

В конце 2016 года состоялись две сессии районного Собрания депутатов, которые прошли друг за другом с разницей в один день В повестке дня 41-ой сессии, состоявшейся 21 декабря, несмотря на то, что основным было принятие бюджета района на 2017 год в первом чтении, значилось еще несколько немаловажных вопросов. В их числе – внесение изменений в Положение «О выплате ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Ключевский район Алтайского края» утвержденное решением Ключевского районного Собрания депутатов два года назад. Данные изменения касались уменьшения размера доплаты в связи с краевыми рекомендациями. Другим своим решением депутаты приостановили эти выплаты на один год. Не вызвали у депутатов особых вопросов несколько других предлагаемых проектов решений, в частности о передаче части полномочий администрации Ключевского района по решению вопросов местного значения администрациям сельсоветов Ключевского района, об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Ключевский район, о внесении изменений в Устав муниципального образования Ключевский район Алтайского края, об утверждении Правил землепользования и застройки части территории муниципальных образований сельских поселений Ключевского района и об утверждении структуры администрации района. Что касается последнего, то здесь депутаты уточнили, как это повлияет на расходную часть бюджета, и были удовлетворены, что данное решение принесет экономию. Что касается конкретики, то в районной администрации в целях улучшения управляемости вводится должность заместителя главы администрации района по экономике и финансам, который также будет являться председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике, при этом должности заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству в новом штатном расписании не предусмотрено. Помимо этого несколько должностей специалистов, которые до настоящего времени являлись вакантными, были сокращены. Что касается бюджета района на 2017 год, то он был рассмотрен на 41-ой сессии в первом чтении и утвержден 23 декабря на 42-ой сессии в следующих параметрах: прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 2017 году составит 206 миллионов 267,7 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, определен в размере 133 миллиона 490,4 тысячи рублей. Объем расходов районного бюджета определен в размере 209 миллионов 767,7 тысячи рублей. Этот бюджет, как и прошлый, остается дефицитным, разницу в расходах и доходах планируется покрыть посредством бюджетных кредитов. В 2017 году планируется получить доходов в виде налога на доходы физических лиц в сумме 38 миллионов 313 тысяч рублей, этот доход является основным в структуре собственных доходов. 12, 3 миллиона рублей должно поступить в бюджет в виде налога на совокупный доход, 2,3 миллиона планируется получить государственной пошлины. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, должны принести в казну порядка 12 миллионов 155,3 тысячи рублей, 400 тысяч рублей должна составить плата за негативное воздействие на окружающую среду, а в целом собственных доходов планируется получить 72 миллиона 757,3 тысячи рублей. сегодня.