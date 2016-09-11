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Не уверен – не обгоняй!


За 2016 год на территории Алтайского края было зарегистрировано более 3000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 257 человек и более 4000 получили травмы различной степени тяжести.

Статистика свидетельствует, что наибольшее количество ДТП происходит по причине несоблюдения водителями транспортных средств Правил дорожного движения, в том числе связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

Выезд на встречную полосу при совершении обгона – опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего при столкновении транспортных средств возрастает сила удара, что приводит к самым тяжким последствиям. Подобное нарушение Правил является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, в которых продолжают гибнуть и получать тяжкие травмы люди.

Наглядными примерами нарушения водителями правил обгона, и превышение установленной скорости движения стали серьезные аварии, произошедшие на дорогах Алтайского края в прошедшем году.

Так, 11.09.2016 в 15 часов 10 минут на 36 км автодороги «Бийск-Белокуриха» водитель – женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Санни, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с автомобилем Мазда 6, под управлением водителя 1990 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Ниссан Санни и его пассажир – мальчик 2008 года рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Мазда 6 с телесными повреждениями различной степени тяжести была госпитализирована.

27.11.2016 в 13 часов 00 минут на 199 км автодороги А-322 водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Хендэ Санта-Фе, под управлением водителя 1976 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир – женщина 1975 года рождения скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Хендэ Санта-Фе и пассажир – женщина 1977 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в центральную районную больницу, где впоследствии пассажир автомобиля Хендэ Санта-Фе от полученных травм скончалась.

25.12.2016 в 21 час 20 минут на 1 км автодороги «Павловск-Ребриха — Буканское» водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Тойота Камри, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Тойота Карина, под управлением водителя 1994 года рождения. В результате ДТП водитель Тойота Камри и пассажир Тойота Карина – женщина 1969 года рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Еще одно аналогичное ДТП произошло в Калманском районе 29.11.2016 на 51 км автодороги А-322, в котором водитель автомобиля Сузуки Гранд Витара также выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ЛАДА – 21074. В результате два человека погибли и трое с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы.

Основными причинами данных аварий стали нарушение правил очередности проезда, выезд на встречную полосу в нарушение ПДД РФ и превышение водителями установленной скорости движения. Также водителями ошибочно оценивалось расстояние до встречного автомобиля, необходимое для совершения обгона попутного транспорта.

За пределами города скорость транспортных средств значительно возрастает, что создает определенный риск для безопасности других участников дорожного движения. Нередко водители не обращают внимания на требования дорожных знаков снизить скорость и воздержаться от выполнения опасных маневров. Игнорирование определенных ограничений и нарушение правил нередко приводят к потере контроля над управлением транспортного средства и возникновению ДТП.

Только оптимально выбранный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям, максимальное избегание таких маневров, как опережение транспортного средства, связанное с выездом на полосу встречного движения, отсутствие резких перестроений, обеспечивают безопасное движение транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

Уважаемые водители!

Во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция Алтайского края обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательными при выезде на полосу встречного движения.

Помните, что рискованный обгон – это маневр, который может стоить жизни Вам и окружающим вас людей.

12 Января.

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