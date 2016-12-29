Внимание: незаконный перегон скота

При этом скот перегоняется без необходимых ветеринарных сопроводительных документов в крестьянско-фермерские хозяйства, на откормочные площадки и молочные фермы, где смешивается с местным стадом и в последующем выдаётся за местный скот. Это значительно увеличивает риск заноса на территорию Российской Федерации и распространения болезней животных, в том числе особо опасных.

Приемка сомнительного скота без документов может привести к тому, что будет потеряно всё поголовье животных в хозяйстве. Оборот скота (покупка, продажа, перевод из других групп) в обход ветеринарной службы может привести к экономическим потерям.

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай напоминает, что на грузы, подконтрольные Госветнадзору (живые животные, животноводческая продукция), необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы, которые являются подтверждением безопасности животных по заразным заболеваниям.

Светлана Химочка,

пресс-секретарь Управления Россельхознадзора

по Алтайскому краю и Республике Алтай

12 Января.