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На ленту новостей 12.01.2017: Не уверен – не обгоняй! 11.01.2017: Ротация во власти 05.01.2017: Бюджет принят в двух чтениях 05.01.2017: Подарили радость 30.12.2016: Обращайтесь к авдвокату 30.12.2016: За заслуги в труде 30.12.2016: Не оставляйте детей без присмотра! 29.12.2016: Барнаул вошел в рейтинг лучших городов России 29.12.2016: Вопреки природным катаклизмам Алтайский край наращивает производство сельскохозяйственной продукции 29.12.2016: В Алтайском крае в ноябре 2016 года выросло число родившихся детей 29.12.2016: В закон внесены изменения


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... История не знает ни одного случая, когда упавший на землю метеорит стал бы причиной смерти человека. В начале 90-х годов прошлого века один человек был ранен метеоритом, когда проезжал по автостраде в Германии. А еще известно, что примерно в этот же период времени упавший метеорит убил собаку.

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Внимание: незаконный перегон скота


По информации Россельхознадзора, участились случаи нелегального перемещения гоном скота в приграничные регионы Российской Федерации.

При этом скот перегоняется без необходимых ветеринарных сопроводительных документов в крестьянско-фермерские хозяйства, на откормочные площадки и молочные фермы, где смешивается с местным стадом и в последующем выдаётся за местный скот. Это значительно увеличивает риск заноса на территорию Российской Федерации и распространения болезней животных, в том числе особо опасных.

Приемка сомнительного скота без документов может привести к тому, что будет потеряно всё поголовье животных в хозяйстве. Оборот скота (покупка, продажа, перевод из других групп) в обход ветеринарной службы может привести к экономическим потерям.

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай напоминает, что на грузы, подконтрольные Госветнадзору (живые животные, животноводческая продукция), необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы, которые являются подтверждением безопасности животных по заразным заболеваниям.

Светлана Химочка,

пресс-секретарь Управления Россельхознадзора

по Алтайскому краю и Республике Алтай

12 Января.

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