В Алтайском крае в 2017 году продолжается снижение цен на некоторые продукты

Менее чем на 1% к декабрю 2016 года увеличились цены на сыры сычужные, колбасу, сосиски, сметану.

Цена за 1 кг огурцов на 9 января 2017 года составила 185 руб., что на 9 руб. ниже, чем на 11 января 2016 года, на помидоры цены снижены на 37 руб. Также к аналогичной дате прошлого года подешевела свинина, говядина, баранина, масло подсолнечное, сахар-песок, капуста, картофель, лук, морковь, яблоки.

Справочно: В Алтайском крае в декабре 2016 года прирост цен на продовольственные товары составил 0,1% (по России –0,6%). За 2016 год прирост цен на продовольственные товары в регионе составил 4,3%, что ниже среднероссийского значения на 0,3 процентных пункта. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года рост цен на продовольственные товары в крае замедлился в 2,9 раза.

17 Января.