Огнем закаленные

В 1941 году он уже принял боевое крещение под Москвой, в 1942 году получил свое первое ранение. Воевал под Сталинградом, в Белоруссии. В Польше получил второе ранение. Когда брали Варшаву – ранило в третий раз, но после госпиталя снова попал в свою часть. Потом была Венгрия, Румыния, Чехословакия. Победу встретил в Праге, но затем его перебросили на Восток, где пришлось воевать с японцами в Порт-Артуре. Несмотря на нелегкую судьбу, суровая закалка позволила Ивану Егоровичу встретить свой очередной юбилей.

В день его рождения поздравить ветерана приехал исполняющий обязанности главы администрации района Д.А. Леснов. Он вручил подарки и поздравления от президента России В.В. Путина, губернатора края А. Б. Карлина и администрации района.

17 Января.