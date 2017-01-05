Огнем закаленные

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Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
6 января 95-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, житель села Истимис Иван Егорович Чугунов.
В 1941 году он уже принял боевое крещение под Москвой, в 1942 году получил свое первое ранение. Воевал под Сталинградом, в Белоруссии. В Польше получил второе ранение. Когда брали Варшаву – ранило в третий раз, но после госпиталя снова попал в свою часть. Потом была Венгрия, Румыния, Чехословакия. Победу встретил в Праге, но затем его перебросили на Восток, где пришлось воевать с японцами в Порт-Артуре. Несмотря на нелегкую судьбу, суровая закалка позволила Ивану Егоровичу встретить свой очередной юбилей.
В день его рождения поздравить ветерана приехал исполняющий обязанности главы администрации района Д.А. Леснов. Он вручил подарки и поздравления от президента России В.В. Путина, губернатора края А. Б. Карлина и администрации района.