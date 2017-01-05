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На ленту новостей 17.01.2017: Спасаем косуль 17.01.2017: Ветеранам на жилье 17.01.2017: По следам снегоходов 17.01.2017: След на земле 17.01.2017: В Алтайском крае в 2017 году продолжается снижение цен на некоторые продукты 12.01.2017: Внимание: незаконный перегон скота 12.01.2017: Не уверен – не обгоняй! 11.01.2017: Ротация во власти 05.01.2017: Бюджет принят в двух чтениях 05.01.2017: Подарили радость 30.12.2016: Обращайтесь к авдвокату


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Огнем закаленные
6 января 95-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, житель села Истимис Иван Егорович Чугунов.

В 1941 году он уже принял боевое крещение под Москвой, в 1942 году получил свое первое ранение. Воевал под Сталинградом, в Белоруссии. В Польше получил второе ранение. Когда брали Варшаву – ранило в третий раз, но после госпиталя снова попал в свою часть. Потом была Венгрия, Румыния, Чехословакия. Победу встретил в Праге, но затем его перебросили на Восток, где пришлось воевать с японцами в Порт-Артуре. Несмотря на нелегкую судьбу, суровая закалка позволила Ивану Егоровичу встретить свой очередной юбилей.

В день его рождения поздравить ветерана приехал исполняющий обязанности главы администрации района Д.А. Леснов. Он вручил подарки и поздравления от президента России В.В. Путина, губернатора края А. Б. Карлина и администрации района.

17 Января.


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