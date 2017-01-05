След на земле

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 17.01.2017: Спасаем косуль 17.01.2017: Ветеранам на жилье 17.01.2017: По следам снегоходов 17.01.2017: Огнем закаленные 17.01.2017: В Алтайском крае в 2017 году продолжается снижение цен на некоторые продукты 12.01.2017: Внимание: незаконный перегон скота 12.01.2017: Не уверен – не обгоняй! 11.01.2017: Ротация во власти 05.01.2017: Бюджет принят в двух чтениях 05.01.2017: Подарили радость 30.12.2016: Обращайтесь к авдвокату


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

След на земле
Ежегодно в селе Родино проходит цикл мероприятий под общим названием «След на земле», посвященных памяти А.С. Цыбинова, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Родинского района, создателя историко-краеведческого музея. В этом году в рамках памятных мероприятий состоялся творческий конкурс среди самодеятельных поэтов, прозаиков и чтецов, где возраст участников был от 10 до 83 лет. Тамара Дмитриевна Шмидт, учитель русского языка и литературы Каипской школы, кстати, единственная представительница Ключевского района, читала стихи собственного сочинения, которые были оценены по достоинству. Жюри присудило Тамаре Дмитриевне первое место и отметило соответствующим Дипломом. Члены жюри даже отметили, что ключевская земля – это источник талантов.

17 Января.


Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web