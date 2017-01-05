По следам снегоходов

ПОДПИСКА Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.

Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.

Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:

Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“

Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул

БИК 040173604

К/с 30101810200000000604

ИНН 2248004477

КПП 224801001

Р/с 40703810302524100080

После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.