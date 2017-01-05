Ветеранам на жилье

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ПОДПИСКА
Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты. Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля. Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам: Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“ Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул БИК 040173604 К/с 30101810200000000604 ИНН 2248004477 КПП 224801001 Р/с 40703810302524100080 После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
В 2016 году в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» весной прошлого года денежные средства на приобретение жилья были выделены трем вдовам погибших (умерших) участников войны – К.Ф. Остапчук, П.М. Богдановой и Т.З. Егоровой. В декабре два ветерана Великой Отечественной войны – Анна Яковлевна Войлокова и Иван Макарович Серенков также получили деньги на эти цели.
Общая сумма, направленная на улучшение жилищных условий ветеранов, составила 5 млн. 782 тыс. рублей, и выделена она была из средств федерального бюджета.