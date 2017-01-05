Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 17.01.2017: Спасаем косуль 17.01.2017: По следам снегоходов 17.01.2017: След на земле 17.01.2017: Огнем закаленные 17.01.2017: В Алтайском крае в 2017 году продолжается снижение цен на некоторые продукты 12.01.2017: Внимание: незаконный перегон скота 12.01.2017: Не уверен – не обгоняй! 11.01.2017: Ротация во власти 05.01.2017: Бюджет принят в двух чтениях 05.01.2017: Подарили радость 30.12.2016: Обращайтесь к авдвокату


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

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Ветеранам на жилье
В 2016 году в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» весной прошлого года денежные средства на приобретение жилья были выделены трем вдовам погибших (умерших) участников войны – К.Ф. Остапчук, П.М. Богдановой и Т.З. Егоровой. В декабре два ветерана Великой Отечественной войны – Анна Яковлевна Войлокова и Иван Макарович Серенков также получили деньги на эти цели.

Общая сумма, направленная на улучшение жилищных условий ветеранов, составила 5 млн. 782 тыс. рублей, и выделена она была из средств федерального бюджета.

17 Января.


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