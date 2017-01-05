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Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 9738 человек было призвано на фронт у нас в Ключевском районе в 1941-1945 гг. Погибли 3377 человек, среди них – русские, украинцы, казахи, татары, белорусы, мордвины, башкиры, немцы, алтайцы, чуваши, эстонцы.

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Спасаем косуль


Установление высокого снежного покрова создало серьезную угрозу популяциям копытных животных в нашем регионе. Большое беспокойство у специалистов вызывают косули. Эти животные могут массово погибнуть от голода, потому что достать сухую траву из-под метровой толщины сугробов для них бывает практически невозможно. Снежные преграды также мешают свободному передвижению животных, препятствуя им добраться к деревьям и кустам.

Чтобы помочь выжить этим красивым копытным, в Алтайском крае было принято решение о проведении акции «Спасем косулю». Подобная акция уже проводилась зимой 2012–2013 годов и дала хорошие результаты. Со слов Е. Батурина, начальника отдела учета животного мира управления охотничьего хозяйства Главного управления природных ресурсов и экологии, приведенных на официальном сайте Главприроды, ни одного случая падежа животных от голодной смерти той зимой зафиксировано не было. В то время, как подобный природный катаклизм в 2001–2002 годах унес жизни почти 10 тыс. косуль, уменьшив их популяцию на треть.

В акции будет задействовано, помимо природоохранных, и другие структуры и ведомства, а также активная общественность, журналисты, население края. Основные мероприятия акции включают определение мест концентрации животных, постановку этих мест под охрану, организацию выкладки кормов на площадках, обеспечение к ним доступа для животных, ведение пропаганды бережного отношения к животным. Для координации работы создан штаб акции «Спасем косулю!» из представителей задействованных структур.

В нашем районе акция будет также проводиться. Как сообщил председатель районного охотобщества Ю. Блинофатов, на территории Ключевского района высота снежного покрова не такая большая, тем не менее сугробы создают определенные трудности в добыче корма для косуль. Для сохранения животных в местах их скопления заранее была выложена соль, развешаны березовые и осиновые веники. Кроме того, два хозяйства в районе – ООО «Алтай-Лидер» (директор В. Камозин) и крестьянское хозяйство А. Гукова – для подкормки косуль готовы выделить несколько тонн сена.

Ю. АНТОШКИНА.

17 Января.

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