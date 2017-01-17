Плюс 17 пунктов: Алтайский край значительно улучшил свои позиции в рейтинге инновационных регионов России

В рамках форума состоялось общее собрание членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (АИРР), в котором принял участие Губернатор Алтайского края Александр Карлин.

В рейтинге, составленном АИРР, Алтайский край впервые вошел в группу средне-сильных инноваторов, ярко продемонстрировав положительную динамику по сравнению с прошлым годом (плюс 17 пунктов). Значение индекса инновационного развития составило 110,8% от среднего по России (в рейтинге 2015 года — 95,6%).

По мнению экспертов, к сильным сторонам региона относятся высокая инновационная активность предпринимательского сектора, его интенсивное участие в финансировании затрат на исследования и разработки, а также заинтересованность региональных органов власти в создании объектов инновационной инфраструктуры и организации публичных инновационных мероприятий. По вновь включенному компоненту рейтинга «Инновационная активность региона» Алтайский край занимает 17 место (152,3% от среднероссийского показателя).

Справка: Рейтинг инновационных регионов России для целей мониторинга и управления разработан АИРР в 2012 году совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и формируется на регулярной основе два раза в год. При составлении рейтинга учитывают 29 индикаторов (научных исследований и разработок, инновационной деятельности, социально-экономических условий, активности в применении инструментов поддержки инновационной деятельности).

По материалам официального сайта Алтайского края

19 Января.