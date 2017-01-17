Плюс 17 пунктов: Алтайский край значительно улучшил свои позиции в рейтинге инновационных регионов России

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 20.01.2017: Наши в финале 20.01.2017: Новый МУП приступил к работе 20.01.2017: Подарки к Рождеству 20.01.2017: Первое заседание 19.01.2017: В Алтайском крае сохраняется положительная международная миграция 17.01.2017: Спасаем косуль 17.01.2017: Ветеранам на жилье 17.01.2017: По следам снегоходов 17.01.2017: След на земле 17.01.2017: Огнем закаленные 17.01.2017: В Алтайском крае в 2017 году продолжается снижение цен на некоторые продукты


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... В Ключах встречается как фамилия Рубель, так и Рубль

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

Плюс 17 пунктов: Алтайский край значительно улучшил свои позиции в рейтинге инновационных регионов России


Алтайский край занял 27 позицию в рейтинге инновационных регионов России 2016 года, который был представлен на VIII Гайдаровском форуме «Россия и мир: выбор приоритетов» (12–14 января). Об этом сообщает Министерство экономического развития региона.

В рамках форума состоялось общее собрание членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (АИРР), в котором принял участие Губернатор Алтайского края Александр Карлин.

В рейтинге, составленном АИРР, Алтайский край впервые вошел в группу средне-сильных инноваторов, ярко продемонстрировав положительную динамику по сравнению с прошлым годом (плюс 17 пунктов). Значение индекса инновационного развития составило 110,8% от среднего по России (в рейтинге 2015 года — 95,6%).

По мнению экспертов, к сильным сторонам региона относятся высокая инновационная активность предпринимательского сектора, его интенсивное участие в финансировании затрат на исследования и разработки, а также заинтересованность региональных органов власти в создании объектов инновационной инфраструктуры и организации публичных инновационных мероприятий. По вновь включенному компоненту рейтинга «Инновационная активность региона» Алтайский край занимает 17 место (152,3% от среднероссийского показателя).

Справка: Рейтинг инновационных регионов России для целей мониторинга и управления разработан АИРР в 2012 году совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и формируется на регулярной основе два раза в год. При составлении рейтинга учитывают 29 индикаторов (научных исследований и разработок, инновационной деятельности, социально-экономических условий, активности в применении инструментов поддержки инновационной деятельности).

По материалам официального сайта Алтайского края

19 Января.

Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web