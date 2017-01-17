За 11 месяцев 2016 года прибыль крупных и средних организаций Алтайского края составила 32 млрд. рублей

За январь-ноябрь 2016 года в Алтайском крае сложился положительный сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций региона — 24 млрд. рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат. 472 организации из числа крупных и средних завершили 11 месяцев 2016 года с прибылью общим размером 31,9 млрд. рублей. Значительный прирост прибыли характерен для предприятий: сельского хозяйства (на 9,1%), где более 90% предприятий сработали с прибылью; транспорта и связи (в 2,3 раза); целлюлозно-бумажного производства (в 2 раза); производства резиновых пластмассовых изделий (на 47%); производства транспортных средств и оборудования (на 26,1%); химического производства (на 6,9%). Справка: По итогам 11 месяцев 2016 года в Алтайском крае выпуск продукции сельского хозяйства увеличен на 11,3% (по России — на 4,1%), промышленной продукции — на 1,6% (по России — на 0,8%). Среднемесячная номинальная заработная плата в целом по краю выросла в 2016 году на 5,1%, наибольший рост показателя зафиксирован в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство (108,4%), добыча полезных ископаемых (108,1%), в обрабатывающих производствах (107,7%). По материалам официального сайта Алтайского края 19 Января.