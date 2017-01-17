Госуслуги: как и где получить охотничий билет

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края на сегодняшний день в регионе зарегистрировано свыше 60 тыс. охотников.

Желающим впервые отправиться на охоту необходимо знать, что добыча охотресурсов возможна только при наличии действующего охотничьего билета единого федерального образца.

Охотничий билет является главным документом охотника — без него охота считается незаконной. Такой досуг сулит недобросовестным охотникам наступление административной ответственности в виде штрафа в размере от 500 руб. до 4 тыс. руб.

с конфискацией орудий охоты или без таковой, либо лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

Кроме того, без охотбилета невозможно получить разрешение на приобретение, хранение и использование охотничьего оружия – последнее выдается при предъявлении охотбилета.

С 01.07.2011 года выдается новый охотничий билет единого федерального образца, главное его отличие от охотничьих билетов (членских охотничьих билетов), выданных до 01.07.2011 — это неограниченный срок действия. Теперь нет необходимости получать новый билет по истечении пятилетнего срока.

Как и где получить охотничий билет

Чтобы получить охотбилет жителям края необходимо обратиться с заявлением на получение госуслуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Получить бланк заявления, а также заполнить его можно тремя способами:

посетить непосредственно Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;

обратиться в многофункциональный центр Алтайского края,

заполнить бланк заявления на портале госуслуг www.gosuslugi.ru.

Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, в последнее время набирает популярность третий способ обращения.

Охотники оценили преимущество обращения за услугой в электронном виде: заявление можно подать не выходя из дома. Не нужно дважды тратить время на поездку в краевое ведомство для подачи заявления и получения результата предоставления госуслуги.

К тому же, заполнить заявление о выдаче охотбилета на www.gosuslugi.ru не составит никакого труда. Охотникам потребуется лишь указать свои персональные данные, после чего прикрепить к заявлению личную фотографию, а также скан-копии основного документа, удостоверяющего личность.

Чтобы получить охотбилет через портал госуслуг необходимо зарегистрироваться на www.gosuslugi.ru. Регистрация проста: нужно создать учётную запись на портале госуслуг. В зависимости от количества введённых данных, это может быть:

упрощённая учётная запись (требуется указать телефон/электронную почту);

стандартная учётная запись (требуется указать ФИО, данные паспорта, СНИЛС);

подтверждённая учётная запись (требуется получить код активации личности и указать его на портале госуслуг).

Каждый уровень регистрации предоставляет доступ к разному набору услуг:

при регистрации с использованием упрощенной и стандартной записей пользователи www.gosuslugi.ru могут получать информацию о порядке предоставления услуг, знакомиться с бланками заявлений, а также получать ряд услуг справочного характера (сведения о штрафах ГИБДД, налоговой задолженности физических лиц и др.).

Для того, чтобы заказывать услуги на www.gosuslugi.ru, прикреплять и оправлять необходимые документы, отслеживать этапы рассмотрения заявления требуется активировать Личный кабинет портала госуслуг, доступ к которому можно получить заказной почтой либо в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. На сегодняшний день в Алтайском крае открыто более 330 таких центров. Их перечень, информация о местонахождении и графике работы размещена на портале госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/help/address.

Важно, что до подачи заявления на получение охотбилета требуется ознакомиться с требованиями охотничьего минимума.

Электронное заявление на получение охотничьего билета рассматривается Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края в течение 5 рабочих дней. Это время необходимо для того, чтобы проверить достоверность указанной заявителем информации, в том числе о дееспособности гражданина и отсутствии у него непогашенной или неснятой судимости за преступления, совершенные умышленно.

В случае, если вся информация указана верно, должностным лицом Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края выписывается охотничий билет, о чем вносится запись в государственный охотхозяйственный реестр.

Получив информацию о готовности документа, заявителю потребуется посетить ведомство для получения охотничьего билета на руки.

Кроме этого, на портале госуслуг можно получить свыше 70 услуг, предоставляемых краевыми органами исполнительной власти, в числе которых: «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Алтайском крае»; «Назначение и выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий»; «Выдача справки о признании гражданина (семьи) малоимущим (малоимущей) для получения государственной социальной помощи»; «Присвоение статуса „дети войны“; „Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком“; „Внесение исправлений, изменений, дополнений в записи актов гражданского состояния“.

Ознакомиться с полным перечнем услуг, предоставляемых в электронном виде государственными органами Алтайского края, можно по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/2200000010000106337.

19 Января.