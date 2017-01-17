Госуслуги: как и где получить охотничий билет

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 20.01.2017: Наши в финале 20.01.2017: Новый МУП приступил к работе 20.01.2017: Подарки к Рождеству 20.01.2017: Первое заседание 19.01.2017: В Алтайском крае сохраняется положительная международная миграция 19.01.2017: За 11 месяцев 2016 года прибыль крупных и средних организаций Алтайского края составила 32 млрд. рублей 19.01.2017: Плюс 17 пунктов: Алтайский край значительно улучшил свои позиции в рейтинге инновационных регионов России 17.01.2017: Спасаем косуль 17.01.2017: Ветеранам на жилье 17.01.2017: По следам снегоходов 17.01.2017: След на земле


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... История не знает ни одного случая, когда упавший на землю метеорит стал бы причиной смерти человека. В начале 90-х годов прошлого века один человек был ранен метеоритом, когда проезжал по автостраде в Германии. А еще известно, что примерно в этот же период времени упавший метеорит убил собаку.

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

Госуслуги: как и где получить охотничий билет


Охотничий билет: как избежать штрафа за нарушение правил охоты

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края на сегодняшний день в регионе зарегистрировано свыше 60 тыс. охотников.

Желающим впервые отправиться на охоту необходимо знать, что добыча охотресурсов возможна только при наличии действующего охотничьего билета единого федерального образца.

Охотничий билет является главным документом охотника — без него охота считается незаконной. Такой досуг сулит недобросовестным охотникам наступление административной ответственности в виде штрафа в размере от 500 руб. до 4 тыс. руб.

с конфискацией орудий охоты или без таковой, либо лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

Кроме того, без охотбилета невозможно получить разрешение на приобретение, хранение и использование охотничьего оружия – последнее выдается при предъявлении охотбилета.

С 01.07.2011 года выдается новый охотничий билет единого федерального образца, главное его отличие от охотничьих билетов (членских охотничьих билетов), выданных до 01.07.2011 — это неограниченный срок действия. Теперь нет необходимости получать новый билет по истечении пятилетнего срока.

Как и где получить охотничий билет

Чтобы получить охотбилет жителям края необходимо обратиться с заявлением на получение госуслуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Получить бланк заявления, а также заполнить его можно тремя способами:

посетить непосредственно Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;

обратиться в многофункциональный центр Алтайского края,

заполнить бланк заявления на портале госуслуг www.gosuslugi.ru.

Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, в последнее время набирает популярность третий способ обращения.

Охотники оценили преимущество обращения за услугой в электронном виде: заявление можно подать не выходя из дома. Не нужно дважды тратить время на поездку в краевое ведомство для подачи заявления и получения результата предоставления госуслуги.

К тому же, заполнить заявление о выдаче охотбилета на www.gosuslugi.ru не составит никакого труда. Охотникам потребуется лишь указать свои персональные данные, после чего прикрепить к заявлению личную фотографию, а также скан-копии основного документа, удостоверяющего личность.

Чтобы получить охотбилет через портал госуслуг необходимо зарегистрироваться на www.gosuslugi.ru. Регистрация проста: нужно создать учётную запись на портале госуслуг. В зависимости от количества введённых данных, это может быть:

упрощённая учётная запись (требуется указать телефон/электронную почту);

стандартная учётная запись (требуется указать ФИО, данные паспорта, СНИЛС);

подтверждённая учётная запись (требуется получить код активации личности и указать его на портале госуслуг).

Каждый уровень регистрации предоставляет доступ к разному набору услуг:

при регистрации с использованием упрощенной и стандартной записей пользователи www.gosuslugi.ru могут получать информацию о порядке предоставления услуг, знакомиться с бланками заявлений, а также получать ряд услуг справочного характера (сведения о штрафах ГИБДД, налоговой задолженности физических лиц и др.).

Для того, чтобы заказывать услуги на www.gosuslugi.ru, прикреплять и оправлять необходимые документы, отслеживать этапы рассмотрения заявления требуется активировать Личный кабинет портала госуслуг, доступ к которому можно получить заказной почтой либо в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. На сегодняшний день в Алтайском крае открыто более 330 таких центров. Их перечень, информация о местонахождении и графике работы размещена на портале госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/help/address.

Важно, что до подачи заявления на получение охотбилета требуется ознакомиться с требованиями охотничьего минимума.

Электронное заявление на получение охотничьего билета рассматривается Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края в течение 5 рабочих дней. Это время необходимо для того, чтобы проверить достоверность указанной заявителем информации, в том числе о дееспособности гражданина и отсутствии у него непогашенной или неснятой судимости за преступления, совершенные умышленно.

В случае, если вся информация указана верно, должностным лицом Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края выписывается охотничий билет, о чем вносится запись в государственный охотхозяйственный реестр.

Получив информацию о готовности документа, заявителю потребуется посетить ведомство для получения охотничьего билета на руки.

Кроме этого, на портале госуслуг можно получить свыше 70 услуг, предоставляемых краевыми органами исполнительной власти, в числе которых: «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Алтайском крае»; «Назначение и выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий»; «Выдача справки о признании гражданина (семьи) малоимущим (малоимущей) для получения государственной социальной помощи»; «Присвоение статуса „дети войны“; „Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком“; „Внесение исправлений, изменений, дополнений в записи актов гражданского состояния“.

Ознакомиться с полным перечнем услуг, предоставляемых в электронном виде государственными органами Алтайского края, можно по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/2200000010000106337.

19 Января.

Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web