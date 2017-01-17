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В Алтайском крае растет заработная плата в сельском хозяйстве и промышленности


Алтайкрайстат опубликовал итоги мониторинга заработной платы за январь-ноябрь 2016 года.

За этот период наибольшие темпы роста зарплаты зафиксированы в организациях сельского хозяйства (108,6%), добычи полезных ископаемых (108,1%), обрабатывающих производств (107,7%).

Рост заработной платы в производстве резиновых и пластмассовых изделий составил 118,7%, производстве машин и оборудования — 113,4%, производстве транспорта и оборудования — 112,2%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — 108,8%, обработке древесины и производстве изделий из дерева — 107,9%.

В целом по Алтайскому краю за 11 месяцев 2016 года зарплата работников организаций составила 20 тысяч 486 рублей, при этом темп роста показателя третий месяц подряд сохраняет максимальные значения с начала 2015 года — 105,1% (в аналогичном периоде предыдущего года — 103%).

Справка: За последние десять лет в Алтайском крае среднемесячная номинальная заработная плата выросла в 4,1 раза. Наибольший рост заработной платы зафиксирован в сельском хозяйстве (в 6,4 раза), добыче полезных ископаемых (в 6,2 раза), производстве машин и оборудования (в 5 раз), химическом производстве (в 4,7 раза), производстве пищевых продуктов, включая напитки (в 4,4 раза), оптовой и розничной торговле (в 5,6 раза).

По материалам официального сайта Алтайского края

19 Января.

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