В Алтайском крае сохраняется положительная международная миграция

Позитивная динамика сложилась и по межрегиональной миграции, сообщает Алтайкрайстат. За 11 месяцев 2016 года в край из других регионов России на постоянное место жительства переехали около 21 тыс. человек, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года. При этом число выехавших в другие регионы России снижено. Межрегиональный миграционный отток уменьшился почти на 500 человек.

Всего за 11 месяцев 2016 года в Алтайский край въехало около 30 тысяч человек.

Справка: За последние 10 лет международное миграционное сальдо (разница между числом въехавших и числом выехавших) увеличилась в три раза. Всего миграционный отток из края уменьшился почти на 2 тысячи человек. Число въехавших в Алтайский край из других регионов России увеличилось в 2,1 раза, из-за пределов России — в 1,7 раза.

По материалам официального сайта Алтайского края

19 Января.