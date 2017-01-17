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В Алтайском крае сохраняется положительная международная миграция


За 11 месяцев 2016 года число въехавших из-за пределов России в Алтайский край на 1185 человек превысило число выехавших.

Позитивная динамика сложилась и по межрегиональной миграции, сообщает Алтайкрайстат. За 11 месяцев 2016 года в край из других регионов России на постоянное место жительства переехали около 21 тыс. человек, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года. При этом число выехавших в другие регионы России снижено. Межрегиональный миграционный отток уменьшился почти на 500 человек.

Всего за 11 месяцев 2016 года в Алтайский край въехало около 30 тысяч человек.

Справка: За последние 10 лет международное миграционное сальдо (разница между числом въехавших и числом выехавших) увеличилась в три раза. Всего миграционный отток из края уменьшился почти на 2 тысячи человек. Число въехавших в Алтайский край из других регионов России увеличилось в 2,1 раза, из-за пределов России — в 1,7 раза.

По материалам официального сайта Алтайского края

19 Января.

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