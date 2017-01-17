Подарки к Рождеству

Инициатором выступил отец Ярослав. Встреча проходила в комнате досуга, где царила добрая и теплая обстановка. Все располагало к душевной беседе. В виде небольшого вступления отец Ярослав представил презентацию и рассказал об истории появления праздника, о его традициях. От Рождества Христова до Крещенского Сочельника идут Святочные дни. Люди ходят в гости друг к другу, поют колядки, дарят подарки, поздравляют всех с рождением Христа. И отец Ярослав, не нарушая традиций, подарил продуктовые корзины, приобретенные на пожертвования благотворителя из Москвы, пожелавшего остаться неизвестным, присутствующим семьям, поздравил их с Рождеством.

Он также напомнил всем присутствующим о том, как важно и нужно ходить в церковь в такие праздничные дни. И пригласил желающих пройти обряд крещения, который для них будет проведен бесплатно.

20 Января.