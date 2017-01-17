Новый МУП приступил к работе

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 20.01.2017: Наши в финале 20.01.2017: Подарки к Рождеству 20.01.2017: Первое заседание 19.01.2017: В Алтайском крае сохраняется положительная международная миграция 19.01.2017: В Алтайском крае растет заработная плата в сельском хозяйстве и промышленности 19.01.2017: Госуслуги: как и где получить охотничий билет 19.01.2017: За 11 месяцев 2016 года прибыль крупных и средних организаций Алтайского края составила 32 млрд. рублей 19.01.2017: Плюс 17 пунктов: Алтайский край значительно улучшил свои позиции в рейтинге инновационных регионов России 17.01.2017: Спасаем косуль 17.01.2017: Ветеранам на жилье 17.01.2017: По следам снегоходов


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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
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БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

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Новый МУП приступил к работе
В декабре в райцентре приступило к работе новое учреждение – муниципальное унитарное предприятие «Проектирование и благоустройство».

Учредителем данной организации является администрация Ключевского сельсовета. Выполнять МУП будет все функции, которые ранее были возложены на бригаду по благоустройству при сельсовете. Еще одним направлением деятельности МУПа станет оказание расширенного спектра платных услуг населению, организациям и предприятиям. Для проведения всех работ в МУП была передана вся техника, принадлежащая Ключевскому сельсовету.

20 Января.


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