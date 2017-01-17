Наши в финале

В середине января в Благовещенке состоялись отборочные соревнования по хоккею на XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. В них приняли участие четыре района: Ключевский, Благовещенский, Табунский, Волчихинский. В первом матче с Благовещенкой, ключевцы обыграли хозяев со счетом 5:3. Во втором матче, в упорной борьбе, наши хоккеисты сыграли вничью с Волчихой со счетом 3:3. В решающей игре с Табунами, обыграв соперника со счетом 5:0, команда Ключевского района, по праву, завоевала путевку на краевую зимнюю олимпиаду, чем очень порадовала своих болельщиков. 20 Января.