Внимание руководителей некоммерческих организаций!

Кроме того, благотворительные организации в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», обязаны не позднее 31 марта представить в Управление отчеты о благотворительной деятельности.

Телефон для справок: (3852) 35–44–62, 63–64–82.

Некоммерческие организации, не представившие отчеты в указанный срок, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. В случае дальнейшего неисполнения требований закона, организация по решению суда подлежит ликвидации и исключению из Единого государственного реестра юридических лиц.

сегодня.