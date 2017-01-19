Внимание руководителей некоммерческих организаций!

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 24.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года опережающими темпами росло производство транспортных средств и оборудования 24.01.2017: Статус наукограда Российской Федерации продлен Бийску до 2032 года 24.01.2017: В интернете начал работу информационный портал «Алтайские продукты» 20.01.2017: Наши в финале 20.01.2017: Новый МУП приступил к работе 20.01.2017: Подарки к Рождеству 20.01.2017: Первое заседание 19.01.2017: В Алтайском крае сохраняется положительная международная миграция 19.01.2017: В Алтайском крае растет заработная плата в сельском хозяйстве и промышленности 19.01.2017: Госуслуги: как и где получить охотничий билет 19.01.2017: За 11 месяцев 2016 года прибыль крупных и средних организаций Алтайского края составила 32 млрд. рублей


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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

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Внимание руководителей некоммерческих организаций!

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю напоминает руководителям некоммерческих организаций о необходимости предоставления отчетов о деятельности за 2016 год до 15 апреля, и рекомендует размещать их на Информационном Портале Минюста России http://unro.minjust.ru. Подробная инструкция по размещению отчетов на указанном Портале находится в разделе «Деятельность некоммерческих организаций, справочная информация».

Кроме того, благотворительные организации в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», обязаны не позднее 31 марта представить в Управление отчеты о благотворительной деятельности.

Телефон для справок: (3852) 35–44–62, 63–64–82.

Некоммерческие организации, не представившие отчеты в указанный срок, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. В случае дальнейшего неисполнения требований закона, организация по решению суда подлежит ликвидации и исключению из Единого государственного реестра юридических лиц.

сегодня.


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