В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений Перейти в раздел
ПОДПИСКА
Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты. Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля. Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам: Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“ Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул БИК 040173604 К/с 30101810200000000604 ИНН 2248004477 КПП 224801001 Р/с 40703810302524100080 После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
Внимание руководителей некоммерческих организаций!
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю напоминает руководителям некоммерческих организаций о необходимости предоставления отчетов о деятельности за 2016 год до 15 апреля, и рекомендует размещать их на Информационном Портале Минюста России http://unro.minjust.ru. Подробная инструкция по размещению отчетов на указанном Портале находится в разделе «Деятельность некоммерческих организаций, справочная информация».
Кроме того, благотворительные организации в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», обязаны не позднее 31 марта представить в Управление отчеты о благотворительной деятельности.
Телефон для справок: (3852) 35–44–62, 63–64–82.
Некоммерческие организации, не представившие отчеты в указанный срок, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. В случае дальнейшего неисполнения требований закона, организация по решению суда подлежит ликвидации и исключению из Единого государственного реестра юридических лиц.