В интернете начал работу информационный портал «Алтайские продукты»

С января этого года в интернете доступен информационный портал «Алтайские продукты». Он должен стать первой и единственной площадкой, где представлен весь комплекс производимых в регионе натуральных, качественных, безопасных, функциональных и специализированных продуктов питания. Создание и функционирование сайта — один из элементов информационной кампании по поддержанию и продвижению регионального зонтичного бренда «Алтайские продукты: + 100 к здоровью!». На портале можно найти информацию о товарах от 175 производителей — это более двух тысяч позиций. Регистрация участников портала продолжается, разделы постоянно актуализируют. Среди задач портала — продвижение продукции, выпускаемой алтайскими производителями. Целевая аудитория сайта — посетители, заинтересованные в получении общей информации о региональных продуктах, оптовые покупатели, заинтересованные в выборе конкретных товаров и их закупке. Функционал портала позволяет в режиме онлайн связаться с отделом продаж каждого производителя-участника по вопросам сотрудничества. Также информацию могут использовать СМИ региона и страны при подготовке материалов. Проект реализован управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Напомним, что в декабре 2016 года управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края был реализован проект «Карта Развития бизнеса». Он размещен на сайте ИД «Алтапресс» и информационном портале «Алтайская правда». Теперь читатели могут в интернете найти всю информацию о развитии бизнеса в сфере пищевой переработки и о выпускаемых в Алтайском крае продуктах. сегодня.