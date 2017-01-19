В интернете начал работу информационный портал «Алтайские продукты»

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 24.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года опережающими темпами росло производство транспортных средств и оборудования 24.01.2017: Статус наукограда Российской Федерации продлен Бийску до 2032 года 24.01.2017: Внимание руководителей некоммерческих организаций! 20.01.2017: Наши в финале 20.01.2017: Новый МУП приступил к работе 20.01.2017: Подарки к Рождеству 20.01.2017: Первое заседание 19.01.2017: В Алтайском крае сохраняется положительная международная миграция 19.01.2017: В Алтайском крае растет заработная плата в сельском хозяйстве и промышленности 19.01.2017: Госуслуги: как и где получить охотничий билет 19.01.2017: За 11 месяцев 2016 года прибыль крупных и средних организаций Алтайского края составила 32 млрд. рублей


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
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ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 2543 человека,проживающих в Ключевском районе, имеют звание «Ветеран труда», в том числе 125 жителям нашего района соответствующее удостоверение было вручено в январе-августе 2011 года.

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В интернете начал работу информационный портал «Алтайские продукты»


С января этого года в интернете доступен информационный портал «Алтайские продукты». Он должен стать первой и единственной площадкой, где представлен весь комплекс производимых в регионе натуральных, качественных, безопасных, функциональных и специализированных продуктов питания. Создание и функционирование сайта — один из элементов информационной кампании по поддержанию и продвижению регионального зонтичного бренда «Алтайские продукты: + 100 к здоровью!».

На портале можно найти информацию о товарах от 175 производителей — это более двух тысяч позиций. Регистрация участников портала продолжается, разделы постоянно актуализируют. Среди задач портала — продвижение продукции, выпускаемой алтайскими производителями. Целевая аудитория сайта — посетители, заинтересованные в получении общей информации о региональных продуктах, оптовые покупатели, заинтересованные в выборе конкретных товаров и их закупке. Функционал портала позволяет в режиме онлайн связаться с отделом продаж каждого производителя-участника по вопросам сотрудничества. Также информацию могут использовать СМИ региона и страны при подготовке материалов.

Проект реализован управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Напомним, что в декабре 2016 года управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края был реализован проект «Карта Развития бизнеса». Он размещен на сайте ИД «Алтапресс» и информационном портале «Алтайская правда». Теперь читатели могут в интернете найти всю информацию о развитии бизнеса в сфере пищевой переработки и о выпускаемых в Алтайском крае продуктах.

сегодня.

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